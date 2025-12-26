危ないってわからないみたい…


傘の持ち方や箸の使い方は、無意識のうちに周囲を不快にさせたり、危険にさらしたりすることがある。ゐさん(@irk_hrk)の創作漫画は、こうした日常に潜むマナーや危険性を描き、大きな反響を呼んでいる。

■傘の横持ちは凶器！子どもの顔を狙う危険な習慣

傘の持ち方1


傘の持ち方2


雨の日のデート中、地下道を歩くために傘をたたんだ男性が、無意識に傘を横持ちにした。傘の先端はまっすぐ後ろを歩く女性の方を向いている。この持ち方は、子どもや車椅子の人の顔の高さに当たりやすく、非常に危険だ。

この描写には300を超えるコメントが寄せられた。「こういう人がいる」「注意しても直らない」という声のほか、女性に多い「腕にカバンと一緒に持つ」スタイルも横に飛び出して危ないという指摘があった。男女問わず、周囲への配慮を欠いた持ち方は凶器になりかねない。

作者のゐさんによると、5.9万いいねがついたこの投稿には「一緒にいた人がこの持ち方をしていて、注意したけど直らなかった」という体験談が散見されたという。無意識の習慣が、大切な人を危険にさらしている事実に気づいてほしい。

■食べ方を指摘する男の箸使いに絶句

箸の持ち方(1)


箸の持ち方(2)


箸の持ち方(3)


別のエピソードでは、和食店でのマナーを巡るドラマが描かれる。醤油にわさびを溶かして食べる女性に対し、男性が「マナー違反だよ。親に教わらなかったの？」と嫌味を言う。しかし、そう告げる男性自身の箸の持ち方はデタラメで、箸がクロスしていた。

この漫画には200以上の反応があった。わさびを素材にのせて食べる本来の楽しみ方についての議論だけでなく、男性の「言い方」に批判が集中した。「素材にのせると風味が際立っておいしいよ」といった前向きな提案ができず、相手を蔑む態度は、それ自体が食事の席でのマナー違反といえる。

マナーは、お互いがおいしく楽しく過ごすためのものだ。わざわざ指摘して空気を壊すことの愚かさに、多くの読者が共感を示している。

取材協力：ゐ(@irk_hrk)

