ホンダ最新「ステップワゴン」の超レトロな“ワイルド仕様”初公開！

2025年12月26日、アフターパーツメーカーのダムドは、翌2026年1月9日から3日間、幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催される「東京オートサロン2026」の出展概要を発表しました。

ブースでは「ニューレトロ」と「ネオクラシック」をコンセプトとし、豊かなライフスタイルに寄り添う4台の個性的なデモカーが出展されます。

その中でも注目を集めそうなのが、新たなラインナップとして初公開された、ホンダ「ステップワゴン」用の新作ボディキット「ステップワゴン レゾネーター」です。

ステップワゴン レゾネーターは、「ファミリー・レゾナンス・クルーザー」をテーマに開発されたボディキット。

広大な大地を駆ける強烈な「アメリカンバン」の存在感をそのまま、日本らしい洗練されたミニバンにアレンジしつつ、ステップワゴンを用いて再現しました。

また、ルーフに光る5つのライト「デューリーマーカー」が、アメ車特有のワイルド感を強調しています。

ボディキットと同時に公開されたイメージ画像では、キャンプサイトにステップワゴン レゾネーターを駐車しつつアウトドアを楽しむ家族の様子も写っており、クルマの外見的なカスタムのみならず、「家族も仲間も包み込んで、どこまでも走りたくなる相棒」という新しいライフスタイルも提案する一台となっています。

さらに今回の東京オートサロン2026のダムドブースでは、三菱「デリカミニ」を対象とした新作ボディキット「デリカミニ ダリ」も初公開。

そのほか、11月28日発売されたばかりのホンダ「フリード」向け新作ボディキット「フリード アイソレーター」や、初披露となるスズキ「ジムニーノマド」の新作デモカー「ジムニーノマド アルマータ」も展示される予定です。

※ ※ ※

このように個性あふれる4台のデモカーが出展されるダムドブースは、幕張メッセの北館9ホールに設けられます。