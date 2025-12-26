Image: Shutterstock

明暗がはっきり分かれる結果に…。

エンタメ業界誌のDeadlineやVarietyによると、Google（グーグル）はディズニーからの停止通告に従い、ディズニーの知的財産（IP）を使ったAI動画を削除したといいます。両誌とも「数十本」の動画が削除されたのではないかと推定しています。

ディズニーのCEOであるBob Iger氏はCNBCに対し、この件に関してGoogleと過去に協議したものの成果がなかったため、今回通告を送ったと語りました。

業界誌によれば、停止通告の対象となったコンテンツの少なくとも一部は、Googleの動画生成AI「Veo」で作られたものとのこと。Googleは『スター・ウォーズ』や『ザ・シンプソンズ』のIPに加え、マーベルのキャラクターであるデッドプールを含む動画もホスティングしていたようです。Varietyいわく、ミッキーも停止対象のコンテンツに含まれていました。

アメリカのオンライン掲示板Redditの投稿によると、裏付けに乏しい情報ではあるものの、約6カ月前にVeoの著作権制限が一時的に緩み、著作権侵害、もしくは侵害すれすれのコンテンツが一気に広がった事例があったといいます。

ディズニーとOpenAIはライセンス契約を締結

一方で12月11日には、Googleにとって最大の競合であるOpenAIとディズニーとの契約が発表されました。この契約は、ディズニーがOpenAIに10億ドル（約1560億円）を投資し、動画生成AI「Sora」の出力にディズニーのキャラクターを使うことを認める内容となっています。ディズニーがGoogleに停止通告を送ったのは、この発表の前日だったとDeadlineは報じています。

動画生成AIにディズニーキャラ解禁。ディズニーとOpenAIが提携

OpenAIによると、ディズニーとのライセンス契約は3年間で、生成AI動画においてディズニーやマーベル、ピクサー、『スター・ウォーズ』の200を超えるキャラクターが使われる予定。またこれらの動画の一部は、Disney+で配信されるとしています。

正直なところ、1940年の『ピノキオ』や、1961年の『101匹わんちゃん』といった人類の最高傑作ともいえる作品を視聴できるこのストリーミングサービスで、Soraで作った動画が「観る価値あるコンテンツ」になる姿は想像しがたいもの。この先入観が覆される日が来るのか、見守りたいところです。