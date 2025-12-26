¡Ö²¶¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¡©¤È¤«¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó°æÃ¼´ÆÆÄ¡¢Âè1ÃÆÂåÉ½È¯É½¤Ç½ã¿è¤ÊÌî¼ê¤Ï0¿Í¡¡WBC¥á¥ó¥Ð¡¼Á´ÍÆ¤Ï¡Ö1·îÃæ½Ü¤°¤é¤¤¤Ë¤Ï¡×
¡¡ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤Ï26Æü¡¢ÍèÇ¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹ñ¡¦ÃÏ°èÊÌÂÐ¹³Àï¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡ËÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎµÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¾¾°æÍµ¼ùÅê¼ê¤é8Áª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÆüËÜµå³¦¤«¤é¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤Î°ËÆ£Âç³¤¡¢µð¿Í¤ÎÂçÀª¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Î¼ï»ÔÆÆÚö¡¢À¾Éð¤ÎÊ¿ÎÉ³¤ÇÏ¡¢ºå¿À¤ÎÀÐ°æÂçÃÒ¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡Âè1ÃÆ¤ÎÈ¯É½¤Ï8Áª¼ê¡£ÆóÅáÎ®¤ÎÂçÃ«¤ò½ü¤¡¢Åê¼ê¤Î¤ß¤ÎÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡ÖMLB¤«¤éÊÖ»ö¤Î¤Ê¤¤Áª¼ê¤â¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÕ¤È¹ñÆâ¤ÎÄ´À°¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¤½¤Ã¤Á¡ÊMLB¡Ë¤«¤éÊÖÅú¤¬Íè¤Æ¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¥×¥é¥ó¤Ï°ì¤Ä¡¢Æó¤Ä¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ÎÊÕ¤¬·è¤Þ¤ì¤Ð°ìµ¤¤Ë·è¤Þ¤ë¡£Ìî¼ê¤â´Þ¤á¤Æ1·îÃæ½Ü¤°¤é¤¤¤Ë¤Ï¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Ìî¼ê¤â´Þ¤á¤¿Á´ÍÆ¤ÏÇ¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ¤«¤é¤ÎÈ¯É½¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¡£°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡ÊÌî¼ê¤Ï¡Ë¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤½¤³¤Î¤È¤³¤í¤ÇÀè¤ËÈ¯É½¤·¤Æ¡Ø²¶¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¡©¡Ù¤È¤«¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ìî¼ê¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡ÊÈ¯É½¡Ë¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£