シンガー・ソングライターの優里(31)が26日、公式サイトを更新。27日の沖縄公演の開場および開演時間を変更すると発表した。ツアー機材および楽器の輸送のために利用したフェリーがシケ（時化）の影響を受け、大幅に沖縄本島への到着が遅れる見込みのため。

27日に行われる「YUURI ASIA TOUR 2025 最終地」沖縄・沖縄コンベンションセンター展示棟公演は、開場時刻が午後6時、開演時間が午後7時へと変更される。

公式サイトでは「昨日ご案内致しましたが、ツアー機材および楽器を積載したツアートラックが大型フェリーにて移動中、沖縄列島および奄美列島周辺の海域がシケ(時化)により航行不能と判断され、フェリーが鹿児島にて避難待機をしておりましたが、速度を抑えながらも本日12/26(金)13:00頃に沖縄本島に向けて出発を致しました」と報告。

楽器、機材の到着は27日の正午頃を予定しているとし「可能な限り定刻での開演が行えるよう各セクションのスタッフで協議を致しましたが、当初ご案内しておりました時間通りの開催が難しいと判断を致しまして、18:00開場 / 19:00開演にて開催とさせていただけますと幸いです」と伝えた。

そして「ご来場を予定されている皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけしますこと、心よりお詫び申し上げます。

アジアを含む長期ツアーの最終公演となる沖縄公演を、無事に皆様と迎えられるよう、スタッフ一同、引き続き全力で準備に努めてまいります。何卒ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。