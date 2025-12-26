プロ野球・ソフトバンクは26日、台湾プロ野球（CPBL）に所属する味全ドラゴンズとの戦略的パートナーシップ契約締結を発表しました。期間は2026年1月1日から2028年12月31日までの3年間となります。

ソフトバンクによると契約の目的について「日本と台湾のプロ野球交流の促進を目的とし、野球関連人材の育成およびプロ野球事業運営の分野における相互の発展を目指すもの」と説明。さらに双方の人材交流、交流試合、若手選手育成への協力、ファン体験に関わる施策に関する取り組みを、今後協力し検討実施していくことも報告しました。

味全ドラゴンズは、CPBLが創設された1990年の開幕時に参加したチームの一つで、1990年代にはリーグ優勝4回を果たした名門球団です。

1999年シーズン終了後に一度解散するものの、2020年に球団として復活し、2023年には台湾シリーズを制覇しました。数多くのスター選手が所属するほか、チアの「小龍女（Dragon Beauties）」も人気。実力はもちろん、エンターテインメント性にも力を入れる球団です。

今後、両球団による取り組みがどのような形で実現するか注目です。