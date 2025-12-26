俳優の小日向文世が、天海祐希とともに12月25日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。ドラマ『緊急取調室』シリーズで長年共演してきた2人が、撮影現場の舞台裏を明かした。

【映像】小日向文世の長男・星一さん

司会の黒柳徹子から、18日放送の『緊急取調室』9話に小日向の長男・星一さんが出演した話題を振られると、小日向は「知らなかったんですよ。プロデューサー陣から『◯日に撮影がある』って聞いて、えっ？って」と告白。星一さんからはLINEで、「今日撮影」「終わった」という報告があったそうだ。

また、「本当にワンポイントですけど呼ばれたみたいで。天海さんとの写真を送ってきて、ものすごいリラックスした顔で写ってるから『そんなんで大丈夫か？』と言ったら、『天海さんに現場でいろいろアドバイスされた』ってすごい喜んでました」と、撮影時のエピソードも伝えた。

その時の様子については天海が言及し、「重要な所で出てくださる役だったので、“このお話の中でこういうところを担ってもらっている”“私たちが考えるその役の必要性はこういうところだと思う”という話をして。そこからまたガラッとお芝居が変わった」と報告した。

息子が自身と同じ俳優の道を選んだことについて、小日向は「長男はまだ30歳ですからね。僕は劇団に42歳までいましたから、30歳の頃は本当に“駆け出し”で、とにかく劇団で舞台をやっていましたけど。そういう意味ではこれからですし、本人は嬉々としてやってます。とにかく自分が納得いく、楽しいと思えるように生きてほしいなと思ってます」と語った。（『徹子の部屋』より）