ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡È²èÇì¡É¤¬¶ì¼ê¤Ê³¨¤ËÄ©Àï¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¸«¤»¤ë¤â¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¥Þ¥¸¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¤ÎÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡Ê39¡Ë¤¬26Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢Âè22²óÁ´¹ñ¾®³ØÀ¸¡ÖÌ¤Íè¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¥³¥ó¥¯¡¼¥ëÉ½¾´¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
Æ±¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ï¡¢²ÆµÙ¤ß´ü´Ö¤Ë³Ø½¬¤Ç¿È¤ËÉÕ¤±¤¿¡Ö¹Í¤¨¤ëÎÏ¡×¡ÖÈ½ÃÇÎÏ¡×¡ÖÉ½¸½ÎÏ¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢Éý¹¤¤¼«Í³¸¦µæ¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ÄÀ¤äÁÏÂ¤ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖºîÊ¸¡×¡Ö¼«Í³¸¦µæ¡×¡Ö³¨²è¡×¡Ö´Ä¶¡×¡Ö±Ñ¸ì¥¹¥Ô¡¼¥Á¡×¤Î5Éô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢9665·ï¤Î±þÊç¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
Æ±¥³¥ó¥¯¡¼¥ëËÜÇ¯ÅÙ¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¡¢¡ÖÌ¤Íè¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡×ÉôÌç¤ÎÆÃÊÌ¿³ºº°÷¤âÃ´Åö¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¼«¤é¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ç¡ÈÄ©Àï¡É¤òÈäÏª¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡×¡ÊÌÚÍË¸á¸å11»þ15Ê¬¡Ë¤Ç¡Ö³¨¿´¤Ê¤¤·Ý¿Í¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡È³¨¡É¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£ÌîÅÄ¡È²èÇì¡É¤¬3Ê¬´Ö¤ÇÉÁ¤¤¤¿³¨¤ò¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬²¿¤«Åö¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¡Ö¥Ê¥á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ê¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£
¡ÖÌ¤Íè¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡×ÉôÌçÂç¾Þ¼õ¾Þ¤Î¸Å²ÈÊË¿Í¤µ¤ó¡¢¡Ö³¨²è¡×ÉôÌç¤Îüâ²¬³ñ¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤È¤ËÄ©Àï¡£üâ²¬¤µ¤ó¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¤«¤±¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¤¬¡¢ÅÓÃæ·Ð²á¤Ç¸Å²È¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡£¡Ö±Æ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌîÅÄ¤¬¥Ú¥ó¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢2¿Í¤Ï¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¡Ä¡×¤ÈÀ¼¤ò¤½¤í¤¨¤¿¡£
ÌîÅÄ¡È²èÇì¡É¤¬ÈäÏª¤·¤¿³¨¤ò¸«¤¿²ñ¾ì¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¡ÖUMA¡×¤ÎÀ¼¤ËÌîÅÄ¤Ï¡ÖÌ¤³ÎÇ§À¸Êª¤«¤è¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£¡ÖÍèÇ¯¤Ï¸á¡Ê¤¦¤Þ¡ËÇ¯¤Ê¤Î¤Ç¡ÈÇÏ¡É¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢²ñ¾ì¤Ï¡¢Çú¾Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
üâ²¬¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤À¤È»þ´Ö´Ø·¸¤Ê¤¯¥À¥á¡×¤È¸·¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¡£MC¤«¤é¡Ö1¤Ä¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤â¡¢ÄÀÌÛ¤·¤¿¡£ÌîÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë»Ò¤É¤â¤òº¤¤é¤»¤ë¤È¤Ï¡Ä¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£