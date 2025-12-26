「ボーイフレンド」シュン、ダイとの交際2周年ショット公開「この1年は20日くらいしか喧嘩してない」投稿に反響「じゃれ合い可愛すぎる」「尊い」
【モデルプレス＝2025/12/26】日本初となる男性同士の恋愛リアリティショー「ボーイフレンド」（Netflix）に出演したシュン（中西瞬）が12月24日、自身のInstagramを更新。同番組でカップルが成立したダイ（中井大）との交際2周年を報告し、2ショットを公開した。
【写真】男性同士の恋リアカップル「ラブラブ」顔寄せ合う交際2周年ショット
シュンは「2nd anniversary 2年記念日」と綴り、ベトナム・ダナンを訪れた際のオフショットを公開。「最初の1年は300日くらい喧嘩してたけど この1年は20日くらいしか喧嘩してないなって成長？を感じました」と茶目っ気たっぷりに報告し、車内でダイと顔を寄せ合い、晴れやかな笑顔を浮かべる仲睦まじい様子を公開している。
また、水辺のイルミネーションを背景に、2人でじゃれ合う姿も披露している。
この投稿に、ファンからは「眼福」「尊い」「ラブラブ光線出てる」「いつまでも幸せでいてね」「じゃれ合い可愛すぎる」「仲良し」といったコメントが寄せられている。
男性同士の恋愛リアリティショーとして注目を集めた「ボーイフレンド」。男性が恋愛対象の9人が、海の近くに佇むビーチハウス“Green Room”で約1ヶ月の共同生活を送りながら、恋や友情を育んでいく。シュンはダイとカップル成立した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】男性同士の恋リアカップル「ラブラブ」顔寄せ合う交際2周年ショット
◆シュン＆ダイ、交際2周年を報告
シュンは「2nd anniversary 2年記念日」と綴り、ベトナム・ダナンを訪れた際のオフショットを公開。「最初の1年は300日くらい喧嘩してたけど この1年は20日くらいしか喧嘩してないなって成長？を感じました」と茶目っ気たっぷりに報告し、車内でダイと顔を寄せ合い、晴れやかな笑顔を浮かべる仲睦まじい様子を公開している。
◆シュンの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「眼福」「尊い」「ラブラブ光線出てる」「いつまでも幸せでいてね」「じゃれ合い可愛すぎる」「仲良し」といったコメントが寄せられている。
男性同士の恋愛リアリティショーとして注目を集めた「ボーイフレンド」。男性が恋愛対象の9人が、海の近くに佇むビーチハウス“Green Room”で約1ヶ月の共同生活を送りながら、恋や友情を育んでいく。シュンはダイとカップル成立した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】