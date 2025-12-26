金子ノブアキ所属バンド・RIZE、2026年からライブ活動休止へ JESSEの怪我受け「長期療養が必要との判断」
【モデルプレス＝2025/12/26】ロックバンド・RIZEのドラマーで俳優の金子ノブアキ（44）が2025年12月26日、自身のInstagramを更新。同バンドのライブ活動を休止すると発表した。
【写真】ライブ活動休止発表・RIZE、熱気溢れるパフォーマンスの様子
金子は「弊社所属バンド・RIZE／The BONEZのVo.JESSEにつきまして2026年1月より当面の間すべてのライブ活動を休止する運びとなりました」と記された文書を投稿。続けて「これまで全身全霊でステージに臨んで参りましたがライブ活動が続く中、身体の負傷が続き医師の診断の結果、長期療養が必要との判断に至りました」「JESSEが復帰するまでの間、バンドのライブ活動も一時休止とし活動再開の時期は体調を見ながら改めてご報告いたします」とつづられている。
金子はこの文書を添えて「Jesse愛してるぜ。30年共に走ってきたが、人生まだまだこれから！焦らずバッチリ治してガッツリ暴れよう」「ステージに立たない間、我々は更に強くなる」と熱いメッセージを送った。
1997年、JESSEと金子により結成されたRIZEは、2000年にシングル「カミナリ」でメジャーデビュー。2006年よりKenKenが参加した。熱量溢れるパフォーマンスが多くのリスナーから支持を得ており、 全米、アジアツアーを成功させるなど海外からも注目を集めている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ライブ活動休止発表・RIZE、熱気溢れるパフォーマンスの様子
◆金子ノブアキ所属・RIZE、ライブ活動休止へ
金子は「弊社所属バンド・RIZE／The BONEZのVo.JESSEにつきまして2026年1月より当面の間すべてのライブ活動を休止する運びとなりました」と記された文書を投稿。続けて「これまで全身全霊でステージに臨んで参りましたがライブ活動が続く中、身体の負傷が続き医師の診断の結果、長期療養が必要との判断に至りました」「JESSEが復帰するまでの間、バンドのライブ活動も一時休止とし活動再開の時期は体調を見ながら改めてご報告いたします」とつづられている。
◆2026年からライブ活動休止・RIZEって？
1997年、JESSEと金子により結成されたRIZEは、2000年にシングル「カミナリ」でメジャーデビュー。2006年よりKenKenが参加した。熱量溢れるパフォーマンスが多くのリスナーから支持を得ており、 全米、アジアツアーを成功させるなど海外からも注目を集めている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】