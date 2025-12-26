綾瀬はるか、美ボディ透けるシースルー衣装姿「大人の色気」「視線を離せないほど美しい」と反響
【モデルプレス＝2025/12/26】女優の綾瀬はるかのスタッフ公式Instagramが12月25日、更新された。週刊誌「週刊文春」（文藝春秋）のグラビア「原色美女図鑑」撮影でのショットが公開され、反響を呼んでいる。
【写真】40歳大河女優「大人の色気」話題の美ボディ透ける姿
投稿では「本日発売です」として、「週刊文春」2026年1月1・8日新年特別号に掲載される松岡一哲氏撮影のショットを複数枚紹介。シースルー素材のワンピースに身を包んだ綾瀬の美しい脚がのぞいたショットや、オーバーサイズシャツをラフに着こなし、華奢なデコルテやウエスト、スラリと細い脚が際立つショットなども公開している。
この投稿にファンからは「女神」「大人の色気」「視線を離せないほど美しい」「アンニュイな色気がたまらない」「妖艶さが増した」「毎年ますます美しくなっていく」「国民的美女」などといった声が上がっている。（modelpress編集部）
◆綾瀬はるか、グラビアショットを披露
◆綾瀬はるかの投稿が話題
