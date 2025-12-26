NiziUアヤカ、体調不良で「Mステ SUPER LIVE」欠席へ
【モデルプレス＝2025/12/26】9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のアヤカが12月26日、生放送されるテレビ朝日系音楽番組「ミュージックステーション SUPER LIVE 2025」（午後4時30分〜よる11時10分）を欠席することがわかった。
同番組の公式X（旧Twitter）は「本日、出演を予定していたのNiziUのAYAKAさんは、体調不良のため、出演を見合わせることに致しました」と報告。「出演を楽しみにしていた皆様、申し訳ございません」と結んでいる
総勢65組の豪華アーティストが年末の幕張メッセとテレビ朝日に集結し、一夜限りの生ライブを繰り広げる同番組。今年のヒット曲をはじめ、「SUPER LIVE 2024」でしか見られない奇跡のコラボやメドレー、貴重映像満載のミュージックステーションSUPER LIVE名場面VTRなど、注目の企画＆楽曲が満載の6時間超生ライブを届ける。（modelpress編集部）
◆アヤカ「Mステ SUPER LIVE」欠席
◆「ミュージックステーション SUPER LIVE 2025」
