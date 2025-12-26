東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【日本】

東京消費者物価指数（12月）08:30

結果 2.0%

予想 2.3% 前回 2.7%（前年比)

結果 2.3%

予想 2.5% 前回 2.8%（生鮮食料品除くコア・前年比)



雇用統計（11月）08:30

結果 2.6%

予想 2.6% 前回 2.6%（完全失業率)

結果 1.18倍

予想 1.18倍 前回 1.18倍（有効求人倍率)



※要人発言やニュース

【その他】

トランプ米大統領

米国はナイジェリア北西部でISISテロリストに強力かつ致命的な攻撃を開始した

キリスト教徒虐殺止めなければ地獄の報いを受けると警告してきた、それが現実になった

