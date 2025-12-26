C大阪が今治MF横山夢樹を獲得!! 今年のU-20W杯で1G1A「ゴールやアシストをたくさん残したい」
セレッソ大阪は26日、FC今治からMF横山夢樹(20)が完全移籍加入することを発表した。
横山は帝京高からの高卒ルーキーで昨年に今治へ加入し、今季はJ2で25試合6得点を記録した。今年開催されたU-20ワールドカップでは4試合に出場して1ゴール1アシスト。兄はゲンク(ベルギー)に所属するFW横山歩夢だ。
横山は両クラブを通じて以下のようにコメントしている。
▽今治
「2年間ありがとうございました。応援していただいたファン・サポーターのみなさん。今治の方々はみんな温かくて、負けてもブーイングはなく、いつも変わらず声援を送ってくれたことがとても力になりました。本当にありがとうございました」
「自分の実力不足もあり昇格できなかったことを申し訳なく思います。ですが、FC今治でプロとしてスタートして、この2年間でとても成長できたのは確かです。チームメイト、スタッフ、監督には感謝しかありません」
「最後に、強化の小原さん、プロの世界に呼んでくれてありがとうございました。成長した姿を見ていただけるようにこれからもがんばります!」
▽C大阪
「初めまして!FC今治から来ました横山夢樹です。チームの目標に向かって、自分の特徴のドリブルやスピードを最大限発揮してゴールやアシストをたくさん残したいと思います。そしてサポーターのみなさんがワクワクするようなプレーをします!みなさんとたくさん喜び合えるように、全力で戦います!よろしくお願いします!」
横山は帝京高からの高卒ルーキーで昨年に今治へ加入し、今季はJ2で25試合6得点を記録した。今年開催されたU-20ワールドカップでは4試合に出場して1ゴール1アシスト。兄はゲンク(ベルギー)に所属するFW横山歩夢だ。
横山は両クラブを通じて以下のようにコメントしている。
▽今治
「2年間ありがとうございました。応援していただいたファン・サポーターのみなさん。今治の方々はみんな温かくて、負けてもブーイングはなく、いつも変わらず声援を送ってくれたことがとても力になりました。本当にありがとうございました」
「最後に、強化の小原さん、プロの世界に呼んでくれてありがとうございました。成長した姿を見ていただけるようにこれからもがんばります!」
▽C大阪
「初めまして!FC今治から来ました横山夢樹です。チームの目標に向かって、自分の特徴のドリブルやスピードを最大限発揮してゴールやアシストをたくさん残したいと思います。そしてサポーターのみなさんがワクワクするようなプレーをします!みなさんとたくさん喜び合えるように、全力で戦います!よろしくお願いします!」