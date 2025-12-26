　Jリーグは26日、明治安田J1百年構想リーグと明治安田J2・J3百年構想リーグについて、第1節と第2節のキックオフ日時や会場を発表した。残り試合の詳細は来年1月9日の発表を予定している。

　2月6日(金)に行われるJ1百年構想リーグのオープニングマッチ3試合はすべて19時キックオフ。7日のセレッソ大阪対ガンバ大阪は5年ぶりにヤンマースタジアム長居でのリーグ戦開催となる。

▽EAST

第1節

2月6日(金)

横浜FM 19:00 町田 [日産ス]

2月7日(土)

千葉 13:00 浦和 [フクアリ]

FC東京 13:30 鹿島 [味スタ]

2月8日(日)

川崎F 15:00 柏 [U等々力]

東京V 16:00 水戸 [味スタ]

第2節

2月14日(土)

町田 14:00 水戸 [Gスタ]

鹿島 15:00 横浜FM [メルスタ]

FC東京 15:00 浦和 [味スタ]

2月15日(日)

千葉 13:00 川崎F [フクアリ]

柏 14:00 東京V [三協F柏]

▽WEST

第1節

2月6日(金)

京都 19:00 神戸 [サンガS]

長崎 19:00 広島 [ピースタ]

2月7日(土)

C大阪 16:00 G大阪 [ヤンマー]

2月8日(日)

福岡 13:05 岡山 [ベススタ]

名古屋 14:00 清水 [豊田ス]

第2節

2月13日(金)

神戸 19:00 長崎 [ノエスタ]

2月14日(土)

清水 14:00 京都 [アイスタ]

広島 14:00 岡山 [Eピース]

2月15日(日)

福岡 15:00 C大阪 [ベススタ]

G大阪 16:00 名古屋 [パナスタ]

▽EAST-A

第1節

2月7日(土)

栃木C 14:00 仙台 [CFS]

横浜FC 14:00 山形 [ニッパツ]

湘南 14:00 秋田 [レモンS]

2月8日(日)

栃木SC 14:00 八戸 [カンセキ]

相模原 14:00 群馬 [ギオンス]

第2節

2月14日(土)

群馬 14:00 八戸 [正田スタ]

横浜FC 14:00 仙台 [ニッパツ]

湘南 14:00 相模原 [レモンS]

2月15日(日)

栃木SC 14:00 山形 [カンセキ]

栃木C 14:00 秋田 [CFS]

▽EAST-B

第1節

2月7日(土)

大宮 14:00 松本 [NACK]

甲府 14:00 福島 [JITス]

磐田 14:00 長野 [ヤマハ]

2月8日(日)

藤枝 13:30 岐阜 [藤枝サ]

いわき 14:00 札幌 [ハワスタ]

第2節

2月14日(土)

大宮 14:00 札幌 [NACK]

甲府 14:00 長野 [JITス]

藤枝 14:00 松本 [藤枝サ]

2月15日(日)

いわき 13:00 福島 [ハワスタ]

岐阜 14:00 磐田 [長良川]

▽WEST-A

第1節

2月7日(土)

奈良 14:00 徳島 [ロートF]

8日(日)

愛媛 13:05 新潟 [ニンスタ]

FC大阪 14:00 讃岐 [花園]

今治 14:00 金沢 [アシさと]

高知 14:00 富山 [ギケンス]

第2節

2月14日(土)

奈良 14:00 今治 [ロートF]

2月15日(日)

FC大阪 14:00 高知 [花園]

讃岐 14:00 富山 [県立丸亀]

徳島 14:00 新潟 [鳴門大塚]

愛媛 14:00 金沢 [ニンスタ]

▽WEST-B

第1節

2月7日(土)

北九州 14:00 鳥取 [ミクスタ]

8日(日)

熊本 13:00 山口 [えがおS]

大分 14:00 滋賀 [クラド]

鹿児島 14:00 宮崎 [白波スタ]

琉球 14:00 鳥栖 [沖縄県陸]

第2節

2月15日(日)

山口 14:00 滋賀 [みらスタ]

鳥栖 14:00 熊本 [駅スタ]

大分 14:00 北九州 [クラド]

宮崎 14:00 鳥取 [いちご]

鹿児島 14:00 琉球 [白波スタ]