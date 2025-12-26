J1とJ2・J3百年構想リーグの第1節&第2節キックオフ日時決定!! 開幕節の大阪ダービーはヤンマー開催
Jリーグは26日、明治安田J1百年構想リーグと明治安田J2・J3百年構想リーグについて、第1節と第2節のキックオフ日時や会場を発表した。残り試合の詳細は来年1月9日の発表を予定している。
2月6日(金)に行われるJ1百年構想リーグのオープニングマッチ3試合はすべて19時キックオフ。7日のセレッソ大阪対ガンバ大阪は5年ぶりにヤンマースタジアム長居でのリーグ戦開催となる。
▽EAST
第1節
2月6日(金)
横浜FM 19:00 町田 [日産ス]
2月7日(土)
千葉 13:00 浦和 [フクアリ]
FC東京 13:30 鹿島 [味スタ]
2月8日(日)
川崎F 15:00 柏 [U等々力]
東京V 16:00 水戸 [味スタ]
第2節
2月14日(土)
町田 14:00 水戸 [Gスタ]
鹿島 15:00 横浜FM [メルスタ]
FC東京 15:00 浦和 [味スタ]
2月15日(日)
千葉 13:00 川崎F [フクアリ]
柏 14:00 東京V [三協F柏]
▽WEST
第1節
2月6日(金)
京都 19:00 神戸 [サンガS]
長崎 19:00 広島 [ピースタ]
2月7日(土)
C大阪 16:00 G大阪 [ヤンマー]
2月8日(日)
福岡 13:05 岡山 [ベススタ]
名古屋 14:00 清水 [豊田ス]
第2節
2月13日(金)
神戸 19:00 長崎 [ノエスタ]
2月14日(土)
清水 14:00 京都 [アイスタ]
広島 14:00 岡山 [Eピース]
2月15日(日)
福岡 15:00 C大阪 [ベススタ]
G大阪 16:00 名古屋 [パナスタ]
▽EAST-A
第1節
2月7日(土)
栃木C 14:00 仙台 [CFS]
横浜FC 14:00 山形 [ニッパツ]
湘南 14:00 秋田 [レモンS]
2月8日(日)
栃木SC 14:00 八戸 [カンセキ]
相模原 14:00 群馬 [ギオンス]
第2節
2月14日(土)
群馬 14:00 八戸 [正田スタ]
横浜FC 14:00 仙台 [ニッパツ]
湘南 14:00 相模原 [レモンS]
2月15日(日)
栃木SC 14:00 山形 [カンセキ]
栃木C 14:00 秋田 [CFS]
▽EAST-B
第1節
2月7日(土)
大宮 14:00 松本 [NACK]
甲府 14:00 福島 [JITス]
磐田 14:00 長野 [ヤマハ]
2月8日(日)
藤枝 13:30 岐阜 [藤枝サ]
いわき 14:00 札幌 [ハワスタ]
第2節
2月14日(土)
大宮 14:00 札幌 [NACK]
甲府 14:00 長野 [JITス]
藤枝 14:00 松本 [藤枝サ]
2月15日(日)
いわき 13:00 福島 [ハワスタ]
岐阜 14:00 磐田 [長良川]
▽WEST-A
第1節
2月7日(土)
奈良 14:00 徳島 [ロートF]
8日(日)
愛媛 13:05 新潟 [ニンスタ]
FC大阪 14:00 讃岐 [花園]
今治 14:00 金沢 [アシさと]
高知 14:00 富山 [ギケンス]
第2節
2月14日(土)
奈良 14:00 今治 [ロートF]
2月15日(日)
FC大阪 14:00 高知 [花園]
讃岐 14:00 富山 [県立丸亀]
徳島 14:00 新潟 [鳴門大塚]
愛媛 14:00 金沢 [ニンスタ]
▽WEST-B
第1節
2月7日(土)
北九州 14:00 鳥取 [ミクスタ]
8日(日)
熊本 13:00 山口 [えがおS]
大分 14:00 滋賀 [クラド]
鹿児島 14:00 宮崎 [白波スタ]
琉球 14:00 鳥栖 [沖縄県陸]
第2節
2月15日(日)
山口 14:00 滋賀 [みらスタ]
鳥栖 14:00 熊本 [駅スタ]
大分 14:00 北九州 [クラド]
宮崎 14:00 鳥取 [いちご]
鹿児島 14:00 琉球 [白波スタ]
