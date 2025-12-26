上田竜也が自身のInstagramを更新。クリスマスの夜に“ひとりきり”で食事をすることになった様子を明かし、ファンの注目を集めている。

【写真】上田竜也の寂しさ滲む“独り飯”ショット／『聖ラブサバイバーズ』撮影現場でサンタ帽をかぶった上田と石井杏奈／クリスマスツリー前のショット／クランクインの様子

■上田竜也「え 今日クリスマスですよ！？」

上田は、机に並べられた和食とともに、今にも泣き出しそうな表情を浮かべた自撮りショットを投稿。「う、う、嘘だろ 撮影で地方きてて夕飯の案内されてきてみたらまさかの1人飯」と、思いがけず“ひとりぼっち”の食事になったことを報告。「え 今日クリスマスですよ！？みんなでワイワイするんじゃないの！？」と、戸惑いを隠せない様子を見せた。

続けて「共演者、スタッフどこ消えた…」「い、いじめ…」と綴り、寂しさと悲しみがにじむ心境を吐露。ハッシュタグでは、1月7日スタートのテレビ東京系ドラマ『聖ラブサバイバーズ』の撮影中の出来事であることを明かし、「#クリスマスの神隠し」「#クリぼっち」と、切なさあふれるタグも添えている。

その後、上田はストーリーズを更新。「チキンを餌にしたら女子たちがどこからかワラワラと出てきたよ」「これで俺もリア充」とユーモアたっぷりに報告し、無事“ひとりぼっち”ではないクリスマスを過ごせたことを伝えた。

SNSでは「寂しくて自撮りしたの！？かわいすぎる！！」「私もクリぼっちです」「長いこと生きてたら、そういうクリスマスもあるよね」「昨日はファンとみんなでワイワイできて楽しかったのにね」「誰ですか、こんなかわいい子を1人にしたのは」「いますぐ駆けつけたい」など、共感と愛のこもったコメントが多数寄せられている。

■動画＆写真：上田竜也『聖ラブサバイバーズ』のSNSではサンタ帽をかぶって登場

■動画：『聖ラブサバイバーズ』撮影現場で石井杏奈とともに挨拶する上田竜也