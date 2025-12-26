佐藤健が自身のInstagramを更新。Mrs. GREEN APPLEの楽曲をピアノ弾き語りする動画をアップし、双方のファンから大きな注目を集めている。

【動画】佐藤健のミセス「ダーリン」弾き語り／自宅ピアノ紹介動画での演奏シーンに「ダーリン」のフレーズが／佐藤健「TENBLANKアジアツアーファンミーティングinソウル」

■佐藤健、クリスマスの夜に響く情感豊かなピアノ弾き語り

今年、Netflixシリーズ『グラスハート』（原作：若木未生／『グラスハート』シリーズ＝幻冬舎コミックス刊）の劇中バンド、TENBLANK（テンブランク）のファンミーティング『TENBLANK from “Glass Heart” FAN MEETING - ASIA TOUR feat. Takeru Satoh』でアジアを回り、その音楽的才能を広く知らしめた佐藤。

佐藤がクリスマスの夜に披露したのは、Mrs. GREEN APPLEの「ダーリン」を弾き語りする動画。温かみのある赤いモヘアセーター姿で、自宅に置かれたグランドピアノの前に座る佐藤。クリスマスツリーだろうか、点滅するグリーンのライトに照らされながら、歌詞の世界観を丁寧にすくい取るような、情感あふれる歌声とピアノ演奏を披露した。

動画のラストでは「ジングルベル」の一節を弾き添え、クリスマスムード満点の締めくくりに。さらに、「Merry Christmas」と手書きのメモが添えられたMrs. GREEN APPLEのペンライトを手にするサプライズも。

なお佐藤は今年9月にも、自宅のピアノを紹介する動画の中で「『ダーリン』を弾いている！」とファンの間で話題になっていた。

SNSでは「めっちゃうまい」「素敵な歌声」「本当にいろんな事できてすごい」「やばすぎめっちゃいい」「最高のクリスマスプレゼントで涙」「さらにピアノ進化してる」「最後リンゴ棒出てきてびっくり！」「もっくんフォローしてる！交流あるのかな？」「JAM’s？それとも何かコラボくる？」など、熱量の高いコメントが寄せられている。

■動画：「ミセスのダーリン弾いてない？」と話題になった佐藤健

■動画：佐藤健「TENBLANKアジアツアーファンミーティングinソウル」