タレントの井上咲楽（26）が26日、自身のインスタグラムを更新。髪の毛を切ってイメチェンしたことを明かした。

「最近の日常！」と書き出した井上は「髪の毛切りました！バッサリ」と短いボブ姿を披露。「ドライヤーが心から苦手なのですが、とっても楽になりました。嬉しい〜」とお手入れが楽になったことを喜んだ。

「髪切ったあとに30キロ走したときも想定より1キロあたり10から20秒速く走れました！笑」とランニングのタイムにも変化があったことを明かし、「髪切ったからですかね」とおどけた。

さらに、「そして最近は蟹しゃぶしゃぶしました」と振り返り、「ふるさと納税で蟹かったからしゃぶしゃぶ作ってほしいと言われ、蟹は扱ったことないしシンクがいっぱいになりそうだし、食べたいけどちょっとやだなーと思いながら作ってみたら、意外と簡単にできて美味しくて、いい思い出になりました」と初挑戦のカニしゃぶしゃぶを満喫できたこともつづった。

フォロワーからは「ewヘアー可愛すぎます」「髪型めちゃくちゃかわいい似合ってる」「良い感じ」などの声が寄せられた。