阪神、ロッテでプレーした鳥谷敬氏（44）が26日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）にコメンテーターとして生出演し、この日一部メンバーが発表された来年3月の第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）侍ジャパンについて見解を語った。

井端弘和監督（50）が26日、都内で会見し、投手8人を先行で発表した。MLBからは大谷翔平（ドジャース）、菊池雄星（エンゼルス）、松井裕樹（パドレス）の3投手。また、NPBからは大勢（巨人）、伊藤大海（日本ハム）、種市篤暉（ロッテ）、平良海馬（西武）、石井大智（阪神）の5投手が選出された。

この先行発表について、鳥谷氏は「まずは他の選手、メジャーからの選手で影響を受けないところ。たぶん中継ぎ投手とか、後ろのロングとか（を先に発表した）」と理由を分析。「あと野手に関しては誰が出るか、出られないかで全然違ってくるので、現状その影響を受けないメンバーを選んだという感じですね。出る、出ないによって選ぶ選手が変わってくるので」と話し、調整中なのではと見通した。

番組では、現時点で鳥谷氏が予想するスタメンを挙げた。「1番・指名打者」大谷翔平、「2番・右翼」近藤健介、「3番・左翼」吉田正尚、「4番・中堅」鈴木誠也、「5番・三塁」村上宗隆、「6番一塁」岡本和真、「7番二塁」牧秀悟、「8番・捕手」若月健矢、「9番・遊撃」小園海斗（投手・今永昇太）というオーダーだった。

MCのフリーアナウンサー石井亮次から「こうなる可能性はゼロではない？」と振られると、鳥谷氏は「出場してくれれば。これからメジャーに挑戦しようという選手がいるので。あとはメジャーでやっている選手もいるので、そのへんの兼ね合いになると思うけど、こうなったらおもしろいメンバーだなと」と期待を寄せた。

五輪銅メダリストでスポーツ心理学者の田中ウルヴェ京氏からは、精神的支柱になりそうなメンバーについて聞かれた。鳥谷氏は「やっぱり大谷投手になるんじゃないですかね」と返答。「前回大会の“憧れるのをやめましょう”じゃないですけど、この舞台で、相手も知っているはずなので、大谷投手になるんじゃないか」と予想していた。