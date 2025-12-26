RIIZE¡¢The 2nd Japan Single¡ÖAll of You¡×¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Ü¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤ò¸ø³«
RIIZE¤¬¡¢1Ç¯5¥ö·î¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤È¤Ê¤ëThe 2nd Japan Single¡ÖAll of You¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
2026Ç¯2·î18Æü(¿å)¤ËÈ¯Çä¤ò·Þ¤¨¤ëËÜºî¤Ï¿·¶Ê¡ÖAll of You¡×¡ÖFlashlight¡×¤ò¼ýÏ¿¤·¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×A/B¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤ÎÁ´4·ÁÂÖ9¼ï¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤È´Ø·¸À¤òÎ©ÂÎÅª¤ËÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢¼«Í³¤µ¡¦Í·¤Ó¿´¡¦¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î°ìÂÎ´¶¤òÆ±»þ¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡ÖAll Of You¡×¤ÎÊª¸ì¤äÉ½¸½¤Î¹¤¬¤ê¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë°ìËç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×A¤ÎDVD¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡ãMember Interview & Behind The Scenes of 2025 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN JAPAN at Yoyogi National Gymnasium 9.13-15¡ä¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤âRIIZE¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëSNS¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
RIIZE 라이즈 The 2nd Japan Single ¡ÚAll of You¡Û— RIIZE JAPAN OFFICIAL (@RIIZE_JPN) December 26, 2025
½é²ó¸ÂÄêÈ×A💿
Member Interview & Behind The Scenes teaser🎞️
🛒 https://t.co/vYTbLGL9gZ#RIIZE #라이즈 #RISEandREALIZE #AllofYou #RIIZE_AllofYou pic.twitter.com/iT96JZJ4KP
¤³¤Á¤é¤Ï9·î¤ËÂå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ãRIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN JAPAN¡ä¤Î²ñ¾ì¤Ë¤Æ»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤ä¡¢ÅöÆü¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¥·¡¼¥ó¡¢¥é¥¤¥ÖÄ¾Á°¡¦Ä¾¸å¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤â¼ý¤á¤é¤ì¤¿Âç½¼¼Â¤ÎDVD¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
RIIZE¤Ï2026Ç¯¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼ÆÃÊÌ¸ø±é¤È¤·¤ÆÃËÀK-POP¥°¥ë¡¼¥×ºÇÂ®¤È¤Ê¤ëÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¡ã2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME¡ä3Days¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¢£The 2nd Japan Single ¡ØAll of You¡Ù
2026Ç¯2·î18Æü(¿å)È¯Çä
Í½Ìó¡¦¹ØÆþ¡¡https://riize.lnk.to/AllofYou_shop
¡ã¼ýÏ¿ÆâÍÆ(Á´2¶Ê)¡äAll of YouFlashlight
¡ã¥ê¥ê¡¼¥¹·ÁÂÖ(Á´4·ÁÂÖ9¼ï)¡ä
¡ ½é²ó¸ÂÄêÈ×A(CD+DVD)
ÉÊÈÖ UPCH-89621
²Á³Ê 2,200±ß(ÀÇ¹þ) (2,000±ß+ÀÇ)
¡¦¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¡¦»°¤ÄÀÞ¤ê²Î»ì¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¡¦¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É ½é²ó¸ÂÄêÈ×A ver.(Á´6¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç)
¡¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æþ¤ê¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É(Á´6¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç)
¡¦¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄêÆÃÅµ±þÊçÃêÁª·ô(¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼)
[DVD]
Member Interview & Behind The Scenes of 2025 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN JAPAN at Yoyogi National Gymnasium 9.13-15(Approx. 35min)
¢ ½é²ó¸ÂÄêÈ×B(CD+Photobook)
ÉÊÈÖ UPCH-89622
²Á³Ê 2,200±ß(ÀÇ¹þ) (2,000±ß+ÀÇ)
¡¦¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¡¦»°¤ÄÀÞ¤ê²Î»ì¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¡¦¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É ½é²ó¸ÂÄêÈ×B ver.(Á´6¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç)
¡¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æþ¤ê¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É(Á´6¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç)
¡¦¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄêÆÃÅµ±þÊçÃêÁª·ô(¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼)
[Photobook]
¡¦36P »£¤ê²¼¤í¤·¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯
£ ¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÈ× 6¼ï
ÉÊÈÖ UPCH-89623(SHOTARO ver. ) / UPCH-89624 (EUNSEOK ver.) / UPCH-89625 (SUNGCHAN ver.) / UPCH-89626 (WONBIN ver.) / UPCH-89627 (SOHEE ver.) / UPCH-89628 (ANTON ver.)
²Á³Ê 1,320±ß(ÀÇ¹þ) (1,200±ß+ÀÇ)
¡¦12P ²Î»ì¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¡¦¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É ¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÈ× ver.(³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼Á´6¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç)
¡¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æþ¤ê¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É(³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼Á´2¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç)
¡¦¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄêÆÃÅµ±þÊçÃêÁª·ô(¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼)
¤ ÄÌ¾ïÈ× 1¼ï
ÉÊÈÖ UPCH-89629(½é²ó¥×¥ì¥¹)
²Á³Ê 1,320±ß(ÀÇ¹þ) (1,200±ß+ÀÇ)
¡¦12P ²Î»ì¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¡¦¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É ÄÌ¾ïÈ× ver.(Á´6¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç)
¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É(Á´15¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç)
¡¦¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄêÆÃÅµ±þÊçÃêÁª·ô(¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼)
¢§¥¹¥È¥¢ÊÌCD¹ØÆþÆÃÅµ
¥¹¥È¥¢ÊÌCD¹ØÆþÆÃÅµ¤ÈÍ½ÌóÈÎÇä¥µ¥¤¥È
¡úUNIVERSAL MUSIC STORE
¡¦Ã±ÉÊ¡§¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÌ¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É1Ëç(Á´6¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç)
¡¦¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÈ×6¼ï¥»¥Ã¥È¡§¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÌ¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É6Ëç¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥»¥Ã¥È¢¨¤½¤ì¤¾¤ìÃ±ÉÊ¤Ç¥«¡¼¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÏÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É¬¤º¡ã6¼ï¥»¥Ã¥È¡ä¾¦ÉÊ¤ò¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×¡õÄÌ¾ïÈ×3¼ï¥»¥Ã¥È¡§A5¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
¢¨ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡¦B¤ÈÄÌ¾ïÈ×¤Î3¼ï¥»¥Ã¥È
¢¨¤½¤ì¤¾¤ìÃ±ÉÊ¤Ç¥«¡¼¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÏÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É¬¤º¡ã3¼ï¥»¥Ã¥È¡ä¾¦ÉÊ¤ò¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://umusic.jp/J5ZsDo0U
¡úWeverse Shop
¡¦Ã±ÉÊ¡§¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÌ¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É1Ëç(Á´6¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç)
¡¦¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÈ×6¼ï¥»¥Ã¥È¡§¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÌ¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É6Ëç¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥»¥Ã¥È¢¨¤½¤ì¤¾¤ìÃ±ÉÊ¤Ç¥«¡¼¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÏÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É¬¤º¡ã6¼ï¥»¥Ã¥È¡ä¾¦ÉÊ¤ò¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://go.weverse.io/qt3S/7eibbvmb
¡úHMV (@Loppi¡¦EC´Þ¤à)¡§¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼(Á´1¼ï)
https://www.hmv.co.jp/news/article/251211122/
¡ú¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É (¥¿¥ï¡¼¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤à)¡§¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼(Á´1¼ï)
https://tower.jp/article/feature_item/2025/12/22/1001
¡úAmazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±¡¡240¡ß240mm (¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÈ×ÊÁ¡§Á´6¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç)
https://x.gd/AdRLL
¡ú³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥È(½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡¦B¡¢ÄÌ¾ïÈ×ÊÁ)
https://r10.to/hkTBi8
¡ú¤½¤ÎÂ¾°ìÈÌÅ¹(ec board RIIZE STORE´Þ¤à)¡§¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É(Á´1¼ï)
ec board RIIZE STORE¡§https://official-goods-store.jp/ecboard_riize/
¢£¡ã2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME¡ä
2·î21Æü(ÅÚ)¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à
open16:00 / start18:00
2·î22Æü(Æü)¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à
open14:00 / start16:00
2·î23Æü(·î/½Ë)¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à
open14:00 / start16:00
¢¨³«¾ì³«±é»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨½Ð±é¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¡§https://riizeofficial.jp/news/20250913/
¡¡
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡RIIZE ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡RIIZE ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡RIIZE ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡RIIZE ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok
¢¡RIIZE ¥ì¡¼¥Ù¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡SM ENTERTAINMENT ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È