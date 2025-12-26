来年３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が２６日、都内で出場メンバー８選手を先行発表した。１月中旬に３０人の最終メンバー発表を目指す。

前回大会では１次ラウンド（Ｒ）は６５球、準々決勝は８０球、準決勝以降は９５球を超えて投げることはできなかった。今大会でも球数制限が設けられる可能性が高い。井端監督が「第２先発も非常に大事かなというところ」と語ったように、１試合を細かくつなぐ必要がある。今回、先行発表メンバーに入った西武・平良は、今季３１セーブで自身初のセーブ王に輝いたが先発経験も豊富。日本ハム・伊藤も今季１４勝で２年連続の最多勝と自身初の沢村賞を受賞したが、２３年ＷＢＣでは決勝の米国戦で中継ぎ登板した経験があり、ゲームメイク上で重要な役割を担う第２先発を担う可能性がある。

試合終盤を担う役割としては、２３年ＷＢＣで世界一に貢献した巨人・大勢、今季プロ野球新の５０戦連続無失点と無双投球を見せた阪神・石井、パドレス・松井がメンバー入りした。指揮官は、救援の役割を担う投手の数について「５、６人。中継ぎ含めてそれくらいかなと思います。ここからイメージ的には（追加で）１人、２人中継ぎは入ってくるのかなと思います」と説明。世界一連覇を目指して、強固な投手陣の構築を目指していく。

今回、先行発表されたメンバーは以下の通り。

▽投手

１松井裕樹（パドレス）

１４伊藤大海（日本ハム）

１５大勢（巨人）

１６大谷翔平（ドジャース）

１７菊池雄星（エンゼルス）

２６種市篤暉（ロッテ）

６１平良海馬（西武）

６９石井大智（阪神）

※名前の前は背番号