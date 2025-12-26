カプセルトイや限定商品が登場！アトレ川崎「川崎を推す冬！I♡川崎」

株式会社アトレが運営するアトレ川崎にて、2026年1月2日（金）よりプロモーションイベント「川崎を推す冬！I♡川崎」が開催されます。

2025年夏に好評を博した企画の第2弾として、カプセルトイや限定商品の販売、地元キャラクターのイベントなどを通じて「川崎愛」をさらに深める1ヶ月が始まります。

アトレ川崎「川崎を推す冬！I♡川崎」

開催期間：2026年1月2日(金)〜1月31日(土)

開催場所：アトレ川崎（神奈川県川崎市川崎区駅前本町26-1）

営業時間：ショッピング 10:00〜21:00 / レストラン 11:00〜22:30

※一部店舗により異なります。

「アトレがある街っていいね」と感じてもらうことを目的に、地元川崎の魅力を最大化する本企画。

「川崎を推す熱」を高める様々なコンテンツが館内で展開されます。

今回は、川崎名物をモチーフにしたカプセルトイや、地域を盛り上げるキャラクター「チョリ山チョリ男」とのコラボレーションなど、地元ファン必見の内容となっています。

I♡川崎カプセルトイ企画

川崎の名店などをモチーフにした限定キーホルダーや缶バッジが当たるカプセルトイが登場。

地元愛をアピールできるアイテムを手に入れるチャンスです。

実施期間：2026年1月23日(金)〜25日(日)

時間：各日11:00〜17:00

場所：アトレ川崎1F ツバキひろば

参加条件：1回につき、当日のお買い上げ税込3,000円以上のレシート提示（合算可）。

限定商品販売とスタンプラリー

期間中は、アトレ川崎でしか手に入らない限定商品や、川崎にまつわるアイテムが各ショップで販売されます。

この企画のために作られた特別な商品も登場します。

また、「I♡川崎館内ポスター掲載商品」を購入するとスタンプがもらえるラリー企画も実施。

異なるショップでスタンプを2個集めると、先着100名にアトレ公式LINE限定500円デジタルクーポンがプレゼントされます。

※クーポンの取得にはアトレ公式LINEの友だち追加が必要です。

チョリ山チョリ男来店！ステッカープレゼント

川崎市を盛り上げるために活動している「くずもちの妖精」、チョリ山チョリ男がアトレ川崎に来店。

アトレ公式LINEを友だち追加することで、「チョリ山チョリ男 アトレ川崎限定ステッカー」がもらえます。

開催日：2026年1月18日(日)

時間：(1)11:00〜 (2)13:00〜 (3)14:00〜（各回30分程度）

場所：アトレ川崎1F ツバキひろば

新年を祝うイベント（獅子舞・だるま作り）

2026年1月2日（金）には、新年の幕開けを祝うイベントも開催されます。

館内を獅子舞が練り歩き、来館者に新年の挨拶と幸運を届けます。

時間：(1)13:00〜 (2)14:00〜 (3)15:00〜（各回20分程度）

場所：(1)(3)1F ツバキひろば、(2)7F ボヌールひろば

同日には、川崎大師の「だるま市」にちなんだ「だるま作りワークショップ」も実施。

自分だけの縁起物を作ることができる体験型イベントです。

時間：(1)13:45〜 (2)14:15〜 (3)14:45〜 (4)15:15〜

場所：アトレ川崎1F ツバキひろば

参加条件：参加者1名につき、当日のお買い上げ税込1,000円以上のレシート提示（合算可）。

川崎の魅力を再発見し、地元愛を深める冬のプロモーション。

アトレ川崎「川崎を推す冬！I♡川崎」の紹介でした。

