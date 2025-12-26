冬季限定チョコまんじゅうも！あわしま堂「ねこのむぎちゃん」

株式会社あわしま堂が、2026年1月4日（日）より「ねこのむぎちゃん」を再販売します。

愛媛県産の特産物「はだか麦」を使用した、香ばしさと優しい甘さが魅力のお饅頭が、好評につき期間限定で再登場します。

あわしま堂「ねこのむぎちゃん」

発売日（店頭）：2026年1月4日(日)〜2月下旬 ※関東エリアは2月1日(日)〜

発売日（ネット）：2026年1月1日(木・祝)〜2月中旬 ※発送は1月8日(木)以降

販売場所：中四国・九州・関東エリアの量販店、公式オンラインストア、Amazon

内容量：1個

愛媛県八幡浜市に本社を置くあわしま堂から、地元愛媛の特産素材を活かした和菓子が登場。

「ねこのむぎちゃん」は、愛媛県が38年連続生産量日本一を誇る「はだか麦」を生地に使用したお饅頭です。

はだか麦ならではの豊かな香ばしさと、しっとりとした食感を楽しめます。

商品名は、茶トラネコの「ムギ」と、素材の「麦」を掛け合わせた愛らしいネーミング。

パッケージや商品自体の持つ温かみのある雰囲気も魅力の一つです。

前回販売時にも好評を博した本商品が、冬のティータイムを彩る一品として帰ってきます。

贅沢濃厚チョコまんじゅう

冬季限定商品として、チョコレートづくしのお饅頭もラインナップ。

チョコチップをたっぷりと混ぜ込んだ濃厚なチョコ餡を、さらにチョコ風味の生地で包んで焼き上げています。

冬に食べたくなる、リッチな味わいに仕上がっています。

地域限定商品詰め合わせ（オンライン限定）

公式オンラインストアでは、「ねこのむぎちゃん」や「贅沢濃厚チョコまんじゅう」を含めた限定セットも販売。

普段は特定の地域でしか手に入らない商品などを詰め合わせており、自宅用はもちろんギフトとしても活用できます。

愛媛の素材を活かしたこだわりの和菓子と、冬限定の濃厚スイーツ。

あわしま堂「ねこのむぎちゃん」の紹介でした。

