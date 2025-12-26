BTS（防弾少年団）ジョングクの『The Christmas Song』カバー映像が、世界中で爆発的な人気を集めている。

ジョングクは今月24日午前0時、BTS公式サウンドクラウドとYouTubeチャンネルを通じて、クリスマスを代表する楽曲であるジョニー・スティムソン（Johnny Stimson）の『The Christmas Song』のカバー映像を公開した。この映像は公開から約12時間で、YouTubeの全世界人気ミュージックビデオ1位、全世界人気YouTube動画2位を獲得し、世界で圧倒的な人気を証明した。

その後もYouTubeの全世界人気ミュージックビデオで2日連続1位を記録し、公開24時間以内に171万回以上の再生数を達成した。最も多く視聴された動画ランキングでも16位に入った。

また、メキシコで1位、ノルウェーで3位、米国で4位、インドネシアで4位を記録するなど、56カ国でトレンド入りした。これとともに、『The Christmas Song』カバー映像は公開から38時間で再生回数200万回を突破した。

ジョングクは特有の甘美なボイスと清らかな音色を生かして、『The Christmas Song』を自分だけのスタイルで歌い上げた。歌詞をありのままに伝える卓越した表現力と、深く染み入る“ジョングクらしさ”に満ちた感性、そして幾重にも重ねられたハーモニーが、聴く人を楽曲の世界へ引き込んだ。