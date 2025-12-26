数多くのキャラクター公式ライセンスグッズを展開している「スケーター」から、『ドラゴンボールZ』のキャラクターをモチーフにした「吸水速乾タオルキャップ」が登場！

「ピッコロ」「フリーザ」「魔人ブウ」の特徴的な頭部をイメージした、ユニークなデザインがポイントです。

スケーター『ドラゴンボールZ』吸水速乾タオルキャップ「ピッコロ／フリーザ／魔人ブウ」

価格：各1,540円（税込）

サイズ：フリー

販売店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の雑貨店など

スケーターから発売されている『ドラゴンボールZ』に登場する人気キャラクターをモチーフにした「吸水速乾タオルキャップ」

お風呂上がりやプールの後に被るだけで、濡れた髪の水分を素早く吸収してくれます。

ラインナップは「ピッコロ」「フリーザ」「魔人ブウ」の3種類です。

画像内にある『ドラゴンボールZ』の世界観を楽しめる「亀」のマークがデザインされた吸水速乾バスタオル・吸水速乾ヘアドライタオルも販売中。

お風呂上がりやスポーツ後の使用にもおすすめです。

吸水速乾タオルキャップ ドラゴンボールZ ピッコロ

ナメック星人である「ピッコロ」をモチーフにした吸水速乾タオルキャップ。

特徴的な触角や緑色の頭部が再現されたデザインです。

吸水速乾タオルキャップ ドラゴンボールZ フリーザ

宇宙の帝王「フリーザ」の第一形態を彷彿とさせる吸水速乾タオルキャップ。

白と紫のカラーリングと鋭い視線を感じさせるデザインがポイントです。

吸水速乾タオルキャップ ドラゴンボールZ 魔人ブウ

ピンク色の肌が印象的な「魔人ブウ」モチーフの吸水速乾タオルキャップ。

頭部の突起なども表現された、愛らしくもインパクトのあるデザインです。

特長1）高い吸水性と速乾性でヘアドライを時短

マイクロファイバー素材等を使用した吸水速乾仕様であるため、濡れた髪の水分を効率よく吸収。

ドライヤーをかける時間を短縮できるため、髪への熱ダメージを軽減し、湯冷め防止にも役立ちます。

特徴2）伸縮性のあるフリーサイズ

履き口には伸縮性のあるゴムが使用されているため、子供から大人まで幅広いサイズに対応。

しっかりと頭にフィットするため、動いてもずれにくく、快適に過ごせます。

特徴3）キャラクターの特徴を捉えたインパクトのあるデザイン

「フリーザ」の頭部のカラーリングや角、「ピッコロ」の触角、「魔人ブウ」の頭部の形状など、細部までこだわり再現。

毎日のバスタイムやプールサイドでの時間を楽しく演出します。

「ピッコロ」「フリーザ」「魔人ブウ」の特徴的な頭部をモチーフにしたタオルキャップ。

『ドラゴンボールZ』デザインの「吸水速乾タオルキャップ」は、スケーター公式オンラインショップ、全国の雑貨店などで販売中です。

※メイン画像には、「亀」のマークがデザインされた吸水速乾バスタオル・吸水速乾ヘアドライタオル（別売）も含まれています

