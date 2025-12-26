フリーザ・ピッコロ・魔人ブウモチーフ！スケーター『ドラゴンボールZ』吸水速乾タオルキャップ
数多くのキャラクター公式ライセンスグッズを展開している「スケーター」から、『ドラゴンボールZ』のキャラクターをモチーフにした「吸水速乾タオルキャップ」が登場！
「ピッコロ」「フリーザ」「魔人ブウ」の特徴的な頭部をイメージした、ユニークなデザインがポイントです。
スケーター『ドラゴンボールZ』吸水速乾タオルキャップ「ピッコロ／フリーザ／魔人ブウ」
価格：各1,540円（税込）
サイズ：フリー
販売店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の雑貨店など
スケーターから発売されている『ドラゴンボールZ』に登場する人気キャラクターをモチーフにした「吸水速乾タオルキャップ」
お風呂上がりやプールの後に被るだけで、濡れた髪の水分を素早く吸収してくれます。
ラインナップは「ピッコロ」「フリーザ」「魔人ブウ」の3種類です。
画像内にある『ドラゴンボールZ』の世界観を楽しめる「亀」のマークがデザインされた吸水速乾バスタオル・吸水速乾ヘアドライタオルも販売中。
お風呂上がりやスポーツ後の使用にもおすすめです。
吸水速乾タオルキャップ ドラゴンボールZ ピッコロ
ナメック星人である「ピッコロ」をモチーフにした吸水速乾タオルキャップ。
特徴的な触角や緑色の頭部が再現されたデザインです。
吸水速乾タオルキャップ ドラゴンボールZ フリーザ
宇宙の帝王「フリーザ」の第一形態を彷彿とさせる吸水速乾タオルキャップ。
白と紫のカラーリングと鋭い視線を感じさせるデザインがポイントです。
吸水速乾タオルキャップ ドラゴンボールZ 魔人ブウ
ピンク色の肌が印象的な「魔人ブウ」モチーフの吸水速乾タオルキャップ。
頭部の突起なども表現された、愛らしくもインパクトのあるデザインです。
特長1）高い吸水性と速乾性でヘアドライを時短
マイクロファイバー素材等を使用した吸水速乾仕様であるため、濡れた髪の水分を効率よく吸収。
ドライヤーをかける時間を短縮できるため、髪への熱ダメージを軽減し、湯冷め防止にも役立ちます。
特徴2）伸縮性のあるフリーサイズ
履き口には伸縮性のあるゴムが使用されているため、子供から大人まで幅広いサイズに対応。
しっかりと頭にフィットするため、動いてもずれにくく、快適に過ごせます。
特徴3）キャラクターの特徴を捉えたインパクトのあるデザイン
「フリーザ」の頭部のカラーリングや角、「ピッコロ」の触角、「魔人ブウ」の頭部の形状など、細部までこだわり再現。
毎日のバスタイムやプールサイドでの時間を楽しく演出します。
「ピッコロ」「フリーザ」「魔人ブウ」の特徴的な頭部をモチーフにしたタオルキャップ。
『ドラゴンボールZ』デザインの「吸水速乾タオルキャップ」は、スケーター公式オンラインショップ、全国の雑貨店などで販売中です。
※メイン画像には、「亀」のマークがデザインされた吸水速乾バスタオル・吸水速乾ヘアドライタオル（別売）も含まれています
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post フリーザ・ピッコロ・魔人ブウモチーフ！スケーター『ドラゴンボールZ』吸水速乾タオルキャップ appeared first on Dtimes.