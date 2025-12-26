気象予報士でタレントの穂川果音（39）が26日、自身のインスタグラムを更新。ミニスカ・トナカイコスプレを披露した。

「メリクリでした 今年もアベプラでクリスマスな写真を撮れて嬉しい」とつづり、トナカイのミニスカ・コスプレでの元SKE48でフリーアナウンサーの柴田阿弥との2ショットなどをアップ。

そして、「でも、クリスマス終わった次の日から、急にお正月モードになっちゃうの不思議すぎるよね笑 アベプラは、今日12月26日までオンエアありますよー！観てね！」と呼び掛けた。

この投稿にフォロワーらからは「可愛い過ぎる」「クリスマスコスかわいい！」「トナカイいただきます！」「ほかのんトナカイが凄く似合って可愛いですね〜最高」などの声が寄せられている。

穂川は現在、ABEMA報道番組「ABEMA Prime」に気象予報士として出演中。公式プロフィルは身長1メートル70、東京都出身。

趣味は、コーヒー、スポーツ観戦、料理、日帰り旅、競馬。資格は気象予報士、秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士。血液型はA。