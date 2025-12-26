°ËÆ£Ãé¿©ÉÊ À¤³¦Í¿ô¤ÎÂç¼ê¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼ ¹ë¥ô¥£¥Ê¥¡¼¼ÒÀ½ÉÊ¤ò¹ñÆâÈÎÇä¤Ø
¡¡°ËÆ£Ãé¾¦»ö¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¡ÖVinarchy¡Ê¥ô¥£¥Ê¥¡¼¡Ë¡×¼Ò¤È¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÍ¢Æþ¡¦ÈÎÇäÂåÍýÅ¹·ÀÌó¤òÄù·ë¡£1·î¤«¤é°ËÆ£Ãé¾¦»ö¤¬¥ô¥£¥Ê¥¡¼¼ÒÀ½ÉÊ¤ÎÍ¢Æþ¤ò³«»Ï¡¢°ËÆ£Ãé¿©ÉÊ¤¬¥ô¥£¥Ê¥¡¼¼ÒÀ½ÉÊ¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤òÃ´¤¦¡£
¡¡¥ô¥£¥Ê¥¡¼¼Ò¤Ï2025Ç¯¤Ë¥¢¥³¥ì¡¼¥É¡¦¥ï¥¤¥ó¥º¤È¥Ú¥ë¥Î¡¦¥ê¥«¡¼¥ë¡¦¥ï¥¤¥ó¥á¡¼¥«¡¼¥º¤ÎÅý¹ç¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿À¤³¦Í¿ô¤Îµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ë¥ï¥¤¥ó´ë¶È¡£Ç¯´Ö½ãÇä¾å¹â¤Ï15²¯¹ëË¤òÄ¶¤¨¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥ï¥¤¥óÀìÌç´ë¶È¤È¤·¤Æ¡Ö¥ï¥¤¥ó¤ÎºÆÄêµÁ¡×¤ò»ÈÌ¿¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÏ¸µÇÀ²È¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ¸»ºÂÎÀ©¤È¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÉÊ¼ï¤òÀ¸¤«¤·¤¿¸ÄÀÅª¤Ê¥ï¥¤¥óÂ¤¤ê¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢»±²¼¤Ë¤ÏÀ¤³¦¥È¥Ã¥×10¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡ÖJacob¡Çs Creek¡×¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¹ñÆâÂè2°Ì¤Î¡ÖHardys¡×¤Ê¤É¡¢¹ñºÝÅª¤Ë¹â¤¤Ç§ÃÎÅÙ¤ò»ý¤Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ËÆ£Ãé¿©ÉÊ¤Ç¤Ï¡ÖJacob¡Çs Creek¡×¡ÖHardys¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÖGEORGE WYNDHAM¡×¡ÖBRANCOTT ESTATE¡×¡ÖST.HUGO¡×¡ÖCHURCH ROAD¡×¡ÖCAMPO VIEJO¡×¤Ê¤É¤Î¥ô¥£¥Ê¥¡¼¼ÒÀ½ÉÊ¤òÆüËÜ»Ô¾ì¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥ï¥¤¥ó»Ô¾ì¤Ï·øÄ´¤ÊÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï2024Ç¯¤ÇÌó4.7Ãû±ß¡¢2033Ç¯¤Ë¤Ï7.6Ãû±ß¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸«ÄÌ¤·¤â¤¢¤ë¡£
¡¡º£¸å¤Ï°ËÆ£Ãé¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¡¢¥ô¥£¥Ê¥¡¼¼Ò¤Î¥ï¥¤¥ó¤òÁ´¹ñ¤ÎÉ´²ßÅ¹¡¦ÎÌÈÎÅ¹¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡¢°û¿©Å¹¸þ¤±¤Ë½ç¼¡Å¸³«¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥ï¥¤¥óÊ¸²½¤ÎÉáµÚ¤ÈÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¾¦ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤¿»Ô¾ì³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ï¥¤¥ó¤òÄÌ¤¸¤¿¿·¤·¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÄó°Æ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£