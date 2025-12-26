4つの言葉の空欄に共通して入る「2文字のひらがな」を当てる脳トレクイズに挑戦！ 日常でよく使う言葉ばかりですが、パッと答えが出てくるでしょうか？ 1分以内の正解を目指しましょう。

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、日常でよく使う言葉ばかりの問題です。1分以内の正解を目指しましょう。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□き
さい□□
□□もん
□□さい

答えを見る






正解：てん

正解は「てん」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「てん」を入れると、次のようになります。

てんき（天気）
さいてん（採点・祭典）
てんもん（天文）
てんさい（天才・天災）

このような「穴埋めパズル」の問題では、空欄を埋めた後の「熟語の意味」を想像することが、素早く正解を見つけるコツです。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)