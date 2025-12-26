【ひらがなクイズ】空欄を埋めて4つの言葉を完成させよう！ ひらめき力が試される問題
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、日常でよく使う言葉ばかりの問題です。1分以内の正解を目指しましょう。
□□き
さい□□
□□もん
□□さい
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「てん」を入れると、次のようになります。
てんき（天気）
さいてん（採点・祭典）
てんもん（天文）
てんさい（天才・天災）
このような「穴埋めパズル」の問題では、空欄を埋めた後の「熟語の意味」を想像することが、素早く正解を見つけるコツです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
