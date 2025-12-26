今年一番やらかした声優発表「これって名誉？」 『声優と夜あそび』大物芸人が登場
ABEMA（アベマ）で24日、特別番組『声優と夜あそび2025 大忘年会SP』が放送された。2025年の“夜あそび”を締めくくる放送には、安元洋貴、小林千晃、入野自由、浪川大輔、八代拓、小野賢章、花江夏樹、関智一、川島零士、森久保祥太郎、岡本信彦、福西勝也、芹澤優、長縄まりあ、金田朋子ら15人の夜あそびMCと公式キャラクター・そびーが登場し、視聴者投票で、今年一番の“やらかし”を決める恒例の「声優と夜あそび やらかし大賞」を実施した。
夜あそび忘年会の恒例企画「声優と夜あそび やらかし大賞 2025」は、各曜日と繋の“やらかし回”から視聴者投票で1番のやらかしを決定し、選ばれたMCにはキツ〜いお仕置きを執行するというこの企画。過去2年では、2023年に花江が「モニター破壊」で、2024年に岡本が「不正発覚」でやらかし大賞を受賞していた。
まずは、各曜日のノミネートシーンが紹介され、しりとりで「ちりとり→とうふ」と答える火曜日・下野紘のシュールなやらかしをはじめ、目隠しチャンバラで馬に扮したスタッフに激突した「花江の馬殴り」、「八代拓がバラエティを捨てた瞬間」など、ユーモア満載の場面が次々と登場。また前回のやらかし大賞・岡本擁する土曜日からは、今年も健在だったという“不正プリンス”岡本のやらかしが次々あがるなか、それを凌駕したという福西の「スタッフの想像を超えるスケベ回答」がノミネート。各曜日の迷場面の数々に会場は終始笑いの渦に包まれる。
そんななか、ひときわスタジオの笑いをさらったのが“声優なのに告知で噛みまくる男”川島零士。4月以降、番組内で繰り返してきた“告知噛み”は、累計51回にも上ることが発覚し、スタジオ中が「えぇぇぇ！？」と驚きの声に包まれます。これには“モニター破壊”“泥酔して爆睡”などと数々のやらかしで番組史を彩ってきた花江も「どれだけふざけてもいいけど、情報だけは伝えないとだろ！」とまさかの正論ツッコミ。しかしすかさず安元が「お前が言うなよ！」と切り返し、スタジオはさらなる笑いに包まれた。
こうして話題も予想も白熱するなか、今年の「やらかし大賞」は川島に決定。視聴者へ「やらかしMCだと思う？Yes or No」のアンケートをとり、Yesのパーセンテージが一番高かったMCが“やらかし大賞”となりますが、60％や、70％台が並ぶなかでの91％というダントツの数字に、川島は「俺なんですか！？しかも総合MCなんですけど…これって名誉ってことで大丈夫ですか？」と大慌て。視聴者もMC陣も納得の受賞となった。
その後は、キツ〜いお仕置きタイムへ。来年の干支にちなんだお仕置きが毎年恒例になっていますが、今回は午（うま）年にちなみロデオマシーンに乗りながら反省の弁を述べる「ロデオマシーン謝罪」が執行されることに。開始前には、「相方にひとこと！」と求められた関が珍しく噛んでしまう場面も。まさかの噛み癖の伝染に「うつってきちゃいました」と照れる関に、安元からは「この曜日、噛む人しかいないじゃん！」と鋭いツッコミが入り、再び爆笑が巻き起こった。
そしていざお仕置きが始まり、ムーディな音楽が流れるなか、ロデオがゆっくりと動き出すと、川島は「ぶっちゃけ今日の忘年会のMCをすごく悔やんでます。これでクビになるんじゃないかって」とこの日も噛み癖を炸裂させていたことを猛反省。しかしその後、なかなか落ちることができずただただ過ぎていく時間に、川島は「これ、どうしたら終わる？ギリ耐えられるんだけど！ねぇ関さん〜！」と撃沈。
結果ゆっくりと落下し、関や浪川も思わず「この罰ゲームが一番キツい」「もっと激しく振り落とされたいよね」と同情するほど、“いろんな意味でキツい”お仕置きタイムは終了。その後、改めて受賞の心境を聞かれると川島は、天を仰ぎながら「本当にやばいのよ！“告知だけは読んでくれ”ってマネージャーさんにも言われているんです」とリアルな裏事情を暴露し、さらなる笑いを誘った。
そして番組の終盤には、重大情報も解禁に。まずはスペシャルイベント『声優と夜あそびフェスティバル 2025』を2026年2月28日に昼・夜の2部にわたり開催することを発表。また出演者も決定し、安元洋貴、小林千晃、下野紘、八代拓、小野賢章（昼の部のみ）、花江夏樹（昼の部のみ）、関智一（夜の部のみ）、川島零士、森久保祥太郎、岡本信彦、福西勝也、芹澤優、長縄まりあ、金田朋子、そびーが出演することが発表された。
また、本編終了後の夜11時からは「ABEMA PPV」にて、『声優と夜あそび大忘年会2025 二次会』を配信し、今年の二次会では、「ビリビリイス取りゲームでクリスマスプレゼント大交換会！」が実施されました。5脚のビリビリ椅子が仕込まれた椅子取りゲームを実施し、ビリビリ椅子に当たった人からプレゼントを選ぶという、必ず電撃を受けなければならないこのゲーム。痛みに悶える声優たちのリアクションと本気のプレゼント争奪戦に、スタジオは爆笑の渦に包まれました。さらに椅子取りゲーム中のBGM担当として、「もしかしてだけど〜」の歌ネタで人気のどぶろっくがサプライズ登場した。
「もしかしてだけど 〜夜あそびver.〜」「やらかしちまった」など、“夜あそび替え歌”も披露され、スタジオにはさらなる興奮と笑いが広がった。
