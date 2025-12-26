¥ì¥¤¥«¡¼¥ºº£µ¨½é3Ï¢ÇÔ¡Ä¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¤è¤êÎÉ¤¤ÅØÎÏ¤ò¡Ä¡×¡¢»Ø´ø´±¡Öº£Ìë¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¤Ò¤É¤¤¡×
¡¡¡þNBA¡¡¥ì¥¤¥«¡¼¥º96¡¼119¥í¥±¥Ã¥Ä¡Ê2025Ç¯12·î25Æü¡¡¥¯¥ê¥×¥È¡¦¥É¥Ã¥È¥³¥à¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¡Ê27¡Ë¤Ï¡¢25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¥í¥±¥Ã¥ÄÀï¤Ç±¦ÁÍ·ÂÉôÄË¤«¤é3Àï¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¡£3Ç¯Ï¢Â³¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥²¡¼¥à½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨2ÅÙÌÜ¤ÎÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤â´°ÇÔ¤Çº£µ¨½é¤Î3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡Âè1Q¤«¤é12ÅÀ¥ê¡¼¥É¤òµö¤¹¶ì¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥¤¥«¡¼¥º¡£Âè2Q¤Ï²¿¤È¤«¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¡¢53¡½63¤È10ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÇÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Á°È¾½ªÎ»¤Î»þÅÀ¤Ç12ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥ê¡¼¥Ö¥¹¤¬º¸¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®ÄË¤Ç¸åÈ¾·ç¾ì¡£Âè3Q¤Ë°ìµ¤¤ËÆÍ¤Êü¤µ¤ì¤Æ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥²¡¼¥à¤Ç´°ÇÔ¡£º£µ¨½é3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡È¬Â¼¤â¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥²¡¼¥à½Ð¾ì¡£¤·¤«¤·¥·¥å¡¼¥È¤Ï6ËÜ»îÅê¡Ê¤½¤Î¤¦¤Á3ËÜ¤¬3P¥·¥å¡¼¥È¡Ë¤·¤¿¤¬Á´¤Æ¼ºÇÔ¡£º£µ¨2ÅÙÌÜ¤ÎÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢²ñ¸«¤ÎÍÍ»Ò¤òÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖESPN¡×¤Î¥Ç¥¤¥Ö¡¦¥Þ¥¯¥á¥Ê¥ß¥óµ¼Ô¤Ê¤É¸½ÃÏµ¼Ô¤¿¤Á¤¬¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡JJ¡¦¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯HC¤Ï¡Öº£Ìë¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¤Ò¤É¤¤¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÁí³ç¡£¥Á¡¼¥à¤Ï3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤³¤ó¤Ê»î¹ç¤ò¤¢¤È53»î¹ç¤â¤ä¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£
¡¡È¬Â¼¤ÈÆ±¤¸¤¯¤³¤ÎÆü¤¬Éüµ¢Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Á¡¼¥àºÇÂ¿25ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¥ë¥«¡¦¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤â¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¤è¤êÎÉ¤¤ÅØÎÏ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¼«Ê¬¤«¤é¡×¤È¸½¾õÂÇÇË¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡¥±¥¬¤Î¶ñ¹ç¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿¥ê¡¼¥Ö¥¹¤À¤¬¡¢¥®¥Ö¥¹¤ä¾¾ÍÕ¾ó¤Ê¤ÉÊä½õ¤Ê¤·¤Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£