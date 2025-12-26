スバル「謎のWRX S4」がサプライズ登場か!? 突如“ティザー動画”を初公開！ 1月9日開幕の「東京オートサロン2026」でベールを脱ぐ「新たなモデル」の正体とは！
「謎のWRX S4」がサプライズ登場か!?
スバルは2025年12月25日、X（旧Twitter）およびFacebookなどの公式SNSにショート動画を投稿しました。
動画には、残雪の合間を縫うように疾走する一台のクルマが映し出されています。ボンネットのエアスクープや「STI」エンブレムが装着されたフロントグリルを見る限り、その正体は「WRX S4」のようです。
SNS上の「Coming Soon／近日公開」というメッセージに加え、動画内でも「2026.01.09」という日付が示されていることから、2026年1月9日に開幕する「東京オートサロン2026」にて、新たなWRX S4が発表されることを予告しているものと思われます。
スバルが発表した東京オートサロン2026の出展概要では、特別色のサンライズイエローを纏（まと）った「レヴォーグ／WRX S4」の特別仕様車「STI Sport R-Black Limited II STI Performance」をはじめ、「インプレッサ ST-H STI Performance Edition PLUSパッケージ装着車」などの展示が明らかにされています。
その一方で、併せて公開されたブースのイメージ画像には、これらの公表車両とは別に、ベールに包まれた「謎の車両」が中央に配されています。出展一覧にはないこの車両の存在から、当日は何らかのサプライズ発表があるのではないかと期待が高まっています。
スバルとSTIは、これまでも東京オートサロンの舞台で数々の特別仕様車やコンプリートカーを初公開してきました。
前回の「東京オートサロン2025」では、Sシリーズのコンプリートカーである「S210」を世界初公開して大きな反響を呼びましたが、今回投稿された動画の内容を鑑みれば、次回のオートサロンではWRX S4の新たなモデルが披露される可能性が高いと言えるでしょう。
2026年1月9日 11：00より、プレスカンファレンスの様子が「SUBARU On-Tube（公式YouTube）」でライブ配信される予定です。果たしてどのようなモデルが登場するのか、その瞬間を心待ちにしましょう。