2026年1月24日、25日にタイで行われる音楽カンファレンス『Bangkok Music City 2026』に、日本からBillyrrom、Black petrol、CANDY TUNE、Luv、山本大斗が出演する。

本イベントは、2019年11月に初開催された、タイを牽引する国際音楽カンファレンスショーケースフェスティバル。タイ国内のみならず世界各地からアーティストが出演し、カンファレンスでは、シンガポール、マレーシア、韓国などのアジア地域や、欧米などからもデリゲーツが招致されている。

今回は、CEIPAとTOYOTA GROUPによるプロジェクト『MUSIC WAY PROJECT』が公式サポーターとしてイベントに参画。日本から出演する5組のアーティストをサポートし、本プログラム内にて現地業界関係者に対して日本の音楽市場の価値を発信するカンファレンスを開催する。また、日本貿易振興機構と共催し、東南アジアの音楽市場およびタイ市場での実践的なビジネスマッチングの機会を創出する。

（文＝リアルサウンド編集部）