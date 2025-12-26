¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯²ÃÆþ¤ÎÂæÏÑ½Ð¿È¤Î½ù¼ãô¦¤¬ÆþÃÄ²ñ¸«¡¡¾ëÅç·ò»ÊCBO¡ÖºÇ¹â¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×
¡¡ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¤ÎÌ£Á´¤«¤é³¤³°°ÜÀÒÀ©ÅÙ¤ò¿½ÀÁ¤·¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÆþÃÄ¤·¤¿½ù¼ãô¦¡Ê¥·¥å¡¼¡¦¥ë¥ª¥·¡¼¡ËÅê¼ê¡Ê25¡Ë¤¬26Æü¡¢ÂæËÌ¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£3Ç¯15²¯±ß¶á¤¤Âç·¿·ÀÌó¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Ï18¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë
¡¡½ù¤ÏºÇÂ®158¥¥í¤ò¸Ø¤ë±¦ÏÓ¤Ç¡¢ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç2020Ç¯¤ËÌ£Á´¤ËÆþÃÄ¡£º£µ¨¤Ï19»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç5¾¡7ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2¡¦05¤À¤Ã¤¿¡£ÆþÃÄ²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö´Ä¶¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤â¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤â¹â¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¾ëÅç·ò»Ê¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡ÊCBO¡Ë¤Ï¡Ö¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºÇ¹â¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£²¿Ç¯¤«¸å¤Ë¤Ï¡¢Èà¤¬ÆüËÜ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£