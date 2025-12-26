¡Ö°ìÉôÃÏ°è¤¹¤®¤ë¤À¤í¡¼!!¡×¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¸ÞÎØÃæ·Ñ¡×¤È¤í¥µ¡¼¥â¥óµ×ÊÝÅÄ¡¢ÃÏ¸µµÜºê¤ÎàM-1ÊüÁ÷»þ´Öá¤Ø¤ÎÃ²¤Åê¹Æ¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹
¿¼Ìë0»þ25Ê¬¥¹¥¿¡¼¥È¡¢²¦¼Ô·èÄê¤ÏÄ«Êý¡Ä
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¤Îµ×ÊÝÅÄ¤«¤º¤Î¤Ö¤¬X¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¡¦µÜºê¤Ç¤ÎM-1¥°¥é¥ó¥×¥êÊüÁ÷»þ´Ö¤ËàÃ²¤Àáá¤òÅÇÏª¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ×ÊÝÅÄ¤Ï¡ÖµÜºê¤Ç¤ÎM1ÊüÁ÷¤Ï29Æü¿¼Ìë0»þ25Ê¬¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬Ê¬¤«¤ë¤Î¤ÏÄ«4»þ¡£³¤³°¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¤ª¤â¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÅê¹Æ¡£Í¥¾¡¤Î½Ö´Ö¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢Å°ÌëÉ¬¿Ü¤Î»þ´ÖÂÓ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡µÜºê¸©¤ÏÃÏ¾åÇÈ¤ÎÌ±Êü¤¬µÜºêÊüÁ÷(MRT)¤È¥Æ¥ì¥ÓµÜºê(UMK)¤Î2¶É¤Î¤ß¡£ÆÃ¤ËUMK¤Ï¡Ö3¶É¥¯¥í¥¹¥Í¥Ã¥È¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤¬¼çºÅ¤¹¤ëM-1¤ÏÊÔÀ®¤ÎÅÔ¹ç¤ÇÂ¾ÃÏ°è¤è¤êÃÙ¤ì¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£¡¡2017Ç¯²¦¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ëµ×ÊÝÅÄ¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ï¡Ö»þ´Ö¤¨¤°¤¤¡×¡Ö°ìÉôÃÏ°è¤¹¤®¤ë¤À¤í¡¼!!¡×¡ÖµÜºê¤À¤±»þ¶õÏÄ¤ó¤Ç¤ëÀâ¤¢¤ë¡×¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Ãæ·Ñ¡×¡ÖÃÏÊýÊüÁ÷¤Î»þ´Öº¹¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿ÍÂ¿¤¤¤è¤Í¡×¤Ê¤É¶¦´¶¤¹¤ëÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£