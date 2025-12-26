¡Ö¤¢¤Ã¤³¤Á¤ã¤ó¤Ï¾¡Íø¤Î½÷¿À¡×À¸°ð¹¸»ÒµÄ°÷à¹â»Ô¼óÁê¤È¥¬¥Ã¥Á¥ê°®¤ê¹ç¤¤á2S¤Ë¡Ö³ÐÀÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×¡ÖÎ©ÇÉ¤ÊÀ¯¼£²È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÎÀ¼
ÁíºÛÁªÅöÆü¤ÏÎÙÀÊ¤Ë¡Ä
¡¡¸µ¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö¤ÎÀ¸°ð¹¸»Ò»²µÄ±¡µÄ°÷(57)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê(64)¤È¤Î¥¬¥Á¥Ã¤È¼ê¤ò°®¤Ã¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¸°ð¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªÂÐºöËÜÉô¤Î²òÃÄ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö1¿Í1¿Í¤È¡¢¾Ð´é¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¹â»ÔÁíÍý¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼ÕÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡¡»ä¤Î·ÈÂÓ¤È·ÈÂÓ¥«¥Ð¡¼¤Î´Ö¤Ë¶´¤ó¤Ç¤¢¤ë¡¢Ì¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¡Ø¤ª¤Ã¡ª¤Ê¤ó¤«²Ä°¦¤¤¼Ì¿¿¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÁíÍý¡ª¤½¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸«¤Ä¤±¤Æ´¶ÁÛ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢ÁíÍý¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë¤ªË»¤·¤¯¤Æ¤â¡¢ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¿´ÇÛ¤ê¤ò¤µ¤ì¤ë¡¢¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¹â»ÔÁíÍý¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Î¾¼ê¤Ç¼ê¤ò°®¤ê¹ç¤¦¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö½÷À¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö´èÄ¥¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤·¤ÆÎÉ¤¤À¯¼£²È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡ÖÀ¸°ð¤ÈÁáÉÄ¡¡ÊÆÌäÂê¤Ï²ò¾Ã¤À¡×¡Ö¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÂç¿Ã¤ß¤¿¤¤¤Ë³ÐÀÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤é±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤Î¤â¤È¤ÇÊÙ¶¯¤·¤Æ¡¢Î©ÇÉ¤ÊÀ¯¼£²È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤¢¤Ã¤³¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¾¡Íø¤Î½÷¿À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÁíºÛÁªÅöÆü¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤ÎÎ¾ÏÆ¤òÀ¸°ðµÄ°÷¤È¡¢¾¾Åç¤ß¤É¤ê¼óÁêÊäº´´±¤¬¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£