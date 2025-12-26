アビスパ福岡のクラブ旗

　Jリーグは26日、2026年2月から6月まで開催する「明治安田J1リーグ百年構想リーグ」地域リーグラウンド第1、2節の詳細を発表し、J1アビスパ福岡は開幕戦が2月8日のホーム岡山戦となった。キックオフは午後1時5分。第2節もホームでC大阪と2月15日午後3時キックオフ。

　第3節以降の詳細は1月に発表する。対戦カードと日程は以下の通り。

節　月・日　　　　　H＆A　相手
3　2・21or22or23　　　A　京　都
4　2・28or3・1　　　   A　神　戸
5　3・7or3・8　 　       H　名古屋
6　3・14or3・15　　　 A　長　崎
7　3・18　　　  　　　 H　清　水
8　3・21or3・22　　　 H　G大阪
9　4・4or4・5　　　     A　広　島
10　4・11or4・12　　　H　長　崎
11　4・18or4・19　　　A　名古屋
12　4・25or4・26　　　A　岡　山
13　4・29　　　  　　　H　広　島
14　5・2or5・3　　　　A　C大阪
15　5・6　　　　　　　H　京　都
16　5・9or5・10　　　  A　清　水
17　5・16or5・17※　　A　G大阪
18　5・23or5・24　　　H　神　戸
　※G大阪がACL2で4強入りした場合は4・22