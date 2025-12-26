J1アビスパ福岡は2月8日に開幕戦 明治安田J1リーグ百年構想リーグ日程 第１、２節はホームで
Jリーグは26日、2026年2月から6月まで開催する「明治安田J1リーグ百年構想リーグ」地域リーグラウンド第1、2節の詳細を発表し、J1アビスパ福岡は開幕戦が2月8日のホーム岡山戦となった。キックオフは午後1時5分。第2節もホームでC大阪と2月15日午後3時キックオフ。
第3節以降の詳細は1月に発表する。対戦カードと日程は以下の通り。
節 月・日 H＆A 相手
3 2・21or22or23 A 京 都
4 2・28or3・1 A 神 戸
5 3・7or3・8 H 名古屋
6 3・14or3・15 A 長 崎
7 3・18 H 清 水
8 3・21or3・22 H G大阪
9 4・4or4・5 A 広 島
10 4・11or4・12 H 長 崎
11 4・18or4・19 A 名古屋
12 4・25or4・26 A 岡 山
13 4・29 H 広 島
14 5・2or5・3 A C大阪
15 5・6 H 京 都
16 5・9or5・10 A 清 水
17 5・16or5・17※ A G大阪
18 5・23or5・24 H 神 戸
※G大阪がACL2で4強入りした場合は4・22