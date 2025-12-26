¡ÖÁÄÉãÊì¤ÎÉÄ»ú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¸µAKB48²£»³·ë°áà²þÌ¾¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¡Ö¤³¤ó¤Ê¤À¤Ã¤¿¡©¡×¡ÖÃ¯¡©¤Ã¤Æ¡×
¡¡AKB48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢²£»³·ë°á¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖÁêÇÏ·ë°á¡×¤Ø¤Î²þÌ¾¤ò¸øÉ½¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖËÜÆü¤è¤ê¡¢²£»³·ë°á¤ÏÁêÇÏ·ë°á¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ ¿´µ¡°ìÅ¾¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢ÁÄÉãÊì¤ÎÉÄ»ú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤ì¤«¤é¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¡£Æ©ÌÀ´¶°î¤ì¤ë¥¢¥Ã¥×¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÈþ¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡ÖÀ¨¤¯Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡£åºÎï¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþ¾¯½÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¤ª¤É¤í¤¡×¡ÖÁÄÉãÊì¤ÎÉÄ»ú¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤¹¤´¤¯¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¡Ö¿´µ¡°ìÅ¾ ´èÄ¥¤ì±Ê±ó¤Î¿ä¤·¤Á¤ã¤ó¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²£»³¤Ï14Ç¯¤ËAKB48¥Á¡¼¥à8¤ÎÀÄ¿¹¸©ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£21Ç¯7·î¤Ë¤ÏAKB48¤Î58th¥·¥ó¥°¥ë¡Öº¬¤âÍÕ¤âRumor¡×¤ÇÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¹âÅÙ¤Ê¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£11·î¤ËÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¡¢¸½ºß¤ÏÉñÂæ¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£