山下美夢有の妹・蘭が、兄でプロゴルファーの勝将と「パター対決」 罰ゲームも用意された勝負の行方は？
山下美夢有の妹、山下蘭が自身のインスタグラムを更新。兄でプロゴルファーの勝将との「パター対決」を動画で投稿した。
【動画】これで負けてしまうとは！ 山下蘭の見事なロングパット
この対決の敗者には罰ゲームが用意されており、勝将は「蘭の好きな物を買う」、蘭は「ママのマッサージ1時間」だ。勝負はグリーンをわずかに外れた場所からのロングパット。最初は勝将から。両手を離した独特のグリップで打ったボールはラインに乗り、カップから10センチほどのところにピタリと寄せてみせた。この素晴らしいパッティングを見せられた蘭は打つ前から大笑い。もはや半分、戦意喪失のようにも見える。それでも打ったボールは兄の内側に付けることは出来なかったものの、タップインをできそうな距離に寄せ、素晴らしいセンスを垣間見せた。勝負がつくと、動画には「はい、ママのマッサージ決定！ 蘭ちゃん、ありがとー！」と喜ぶ声も収録されていた。そして画面上には「プロには叶わん！」「マッサージ1時間しました」と、しっかりと約束を果たしたことも記されていた。この投稿には姉の美夢有も「いいね！」をクリック。そしてファンからは「ナイス強気なパットです」「そこは兄のマッサージじゃないのかよ笑」などのコメントが寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
