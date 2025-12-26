»³¸ýÃ£Ìé¤µ¤ó¡¢»Å»öÇ¼¤á¤òÊó¹ð¡Ö¾ï¤Ë³§ÍÍ¤Ë¡ÈÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡É¤È´¶¤¸¤ë°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¡×´¶¼Õ¤Ä¤Å¤ë
¡¡¸µ¡ÖTOKIO¡×¤Î»³¸ýÃ£Ìé¤µ¤ó¡Ê53¡Ë¤¬26Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£»Å»öÇ¼¤á¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡»³¸ý¤µ¤ó¤Ï18Ç¯¤Ëµ¯¤³¤·¤¿ÉÔ¾Í»ö¤Ë¤è¤êTOKIO¤òÃ¦Âà¤·¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤òÂà½ê¡£¸½ºß¤Ï¼«¿È¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¼Ô¸þ¤±¤Î¹Ö±é³èÆ°¤ä´íµ¡´ÉÍý¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò»³¸ýÃ£Ìé¡¡ËÜÆü»Å»öÇ¼¤á¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö2025Ç¯¡¢¤´°ÍÍê¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î³§ÍÍ¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡¡¤½¤·¤Æ¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢º£Ç¯¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿´²¹¤Þ¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ËÍ¦µ¤¤È¸µµ¤¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢»³¸ýÃ£Ìé¤Ï¾ï¤Ë³§ÍÍ¤ËàÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëá¤È´¶¤¸¤ë°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¡¡´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¡¢¡Ö»ä¤âÃ¯¤«¤Î»Ù¤¨¤È¤Ê¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦Àè¤ò¸«²á¤®¤º¡¢Æü¡¹¿´²º¤ä¤«¤Ëº£Æü°ìÆü¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£