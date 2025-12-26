「リラックスしながら防寒」「寒さに勝つなら決め手は下半身」体感温度が変わるグンゼの“ももひき習慣”
脚や腰まわりが冷えると血流が滞り、全身が寒く感じやすくなる。そこで注目したいのが“ももひき”。タイツのような強い締め付けがなく、インナーとして自然に仕込めるのが魅力だ。とくにグンゼのももひきは、肌触り・素材・着心地を重視した設計で、リラックスと防寒を同時にかなえてくれる。
【写真】締め付けゼロ級のラクさで、脚からじんわり暖かい。タイツに戻れなくなる快適さ
■[グンゼ] 長ズボン下 暖かソフト 前あき 2枚組 綿100%
綿100％ならではのやさしい肌触りで、長時間履いてもストレスを感じにくい長ズボン下。ふんわりとした生地感が脚全体を包み込み、じんわりとした暖かさをキープする。前あき仕様で実用性も高く、毎日の通勤や在宅時間、就寝時まで幅広く使えるのが特長。2枚組なので洗い替えにも困らず、冬の定番インナーとして取り入れやすい。
●おすすめポイント
・綿100％でチクチクしにくく、肌にやさしい
・締め付け感が少なくリラックスして履ける
・2枚組でデイリー使いに便利
■[グンゼ] 長ズボン下 やわらか肌着 綿100% 抗菌防臭加工 前あき 2枚組
やわらかさを重視した綿100％素材に、抗菌防臭加工をプラス。暖かさだけでなく、ムレやニオイ対策まで考えられているのがポイントだ。インナーとしてもたつきにくく、パンツの下に履いてもシルエットを邪魔しにくい。外出時間が長い日や、暖房の効いた室内で過ごす日にも快適さが続く。
●おすすめポイント
・抗菌防臭加工で長時間も安心
・やわらかな履き心地でデイリー向き
・外出・通勤にも使いやすい
■[グンゼ] 快適工房 スラックス 綿100% 日本製（レディース）
日本製ならではの丁寧なつくりと、綿100％の安心感が魅力。肌当たりがやさしく、冷えやすい脚をしっかりカバーする。スラックス型なので動きやすく、部屋着から外出インナーまで対応。淡いカラー展開で、女性でも取り入れやすい。
●おすすめポイント
・日本製の安定した品質
・ゆったり設計でリラックス感◎
・部屋着・インナー両用
■[グンゼ] インナーボトムス CFA 綿ウール 肌側綿100% 9分丈（レディース）
肌側は綿100％、外側にウールを使ったハイブリッド素材。暖かさと肌へのやさしさを両立した一枚だ。9分丈で足首まわりをすっきりさせつつ、冷えやすい脚をしっかり温める。真冬の外出時にも心強い。
●おすすめポイント
・綿×ウールで高い保温性
・肌側綿100％でチクチクしにくい
・冷えが気になる人向け
■[グンゼ] ショーツ 快適工房 7分丈 綿100%・日本製（レディース）
膝下までカバーする7分丈タイプで、軽さと暖かさのバランスが絶妙。重ね履きしてもゴワつきにくく、動きやすいのが特長だ。秋冬の冷え対策を気軽に始めたい人に向いている。
●おすすめポイント
・7分丈で軽い履き心地
・綿100％で通年使いやすい
・冷え対策初心者にもおすすめ
冬の寒さ対策は、重ね着よりも「下半身をどう温めるか」が重要だ。グンゼのももひきは、快適さと防寒を両立した“いまの暮らしに合う股引”。寒さに負けない毎日を過ごすために、まずは脚から整えよう。
