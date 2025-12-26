お笑いコンビ「メイプル超合金」の安藤なつ（44）が25日深夜放送の東海テレビ「千原ジュニアのヘベレケ」（木曜夜0・15）に出演。容姿イジリがNGとなった現代の風潮を嘆いた。

この日はMCの千原ジュニア、野性爆弾のくっきー！、ロッシー、時東ぁみ、メイプル超合金・安藤なつ、レインボー・ジャンボたかおが出演。番組では男性はバキバキに鍛えた体の女性よりも丸みを帯びた体の女性の方が好きなのかが話題となった。

そこで、ジャンボたかおが「ムチムチしてる方が好き」と即答したことから「ムチムチ」のラインがどこかにトークテーマが移った。

安藤は「自分はムチムチですか？」と質問。ジャンボたかおが「向こう側に行かれてますよ」と答えると、ロッシーも「なっちゃんはムッチムチ」と続いた。

さらに、ジャンボたかおが「なつさんの体型好きな方、めちゃくちゃいますよね。モテそうなのは分かります」とコメント。すると、くっきー！が「ブタやけど清潔感ある」とイジり、すがさず安藤は「“ブタ？”おい！」とツッコミ笑った。

そして、安藤は「うれしい。最近そういうのないじゃないですか。ガンガン言ってほしい」ともっと容姿イジリをしてほしいと懇願。「そのために金かけてるんですから。その投資をちゅうぶらりんにさせないでほしい」と体型維持にもお金がかかっていると笑い「何でダメなんですかね？時代って何？」と容姿イジリがNGとなった現代の風潮を嘆いた。

この嘆きにロッシーが「“言ってよしバッジ”みたいなの付けるとか？」と服にイジってOKな証を付けてみるのはどうかと提案し笑っていた。