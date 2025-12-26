俳優の田村心さんが24日に、自身のXを更新。『刀剣乱舞』シリーズで陸奥守吉行を演じている4人が集まり、「陸奥会」をしたことを報告しました。

田村さんは「【ご報告】ついに実現しました。「陸奥会」」と題すると声優の濱健人さん、俳優の蒼木陣さん、歌舞伎俳優の中村歌昇さんと4人で食事をしている様子を投稿。



実はこの4名は、名だたる刀剣が戦士の姿に変えて「刀剣男士」となり、歴史を守るために戦う大人気シリーズ『刀剣乱舞』で、坂本龍馬の愛刀として知られる打刀「陸奥守吉行」を演じています。今回、ゲーム・アニメで声優を務める濱さん、ミュージカル版の田村さん、舞台版の蒼木さん、歌舞伎版の歌昇さんが一堂に集まり「陸奥会」が実現しました。







田村さんは「大先生 濱健人さん 歌舞伎 中村歌昇さん 舞台 蒼木陣くん ミュージカル たむしん」とそれぞれを紹介すると、「陸奥守吉行が繋げてくれたご縁。これからも大切にしていきたいです。」と感謝。







この投稿に濱さんは「大先生では無いけども！笑」と謙遜しつつ「とても楽しかったねえ！！！」と反応。







蒼木さんも「田村心君からご連絡を頂戴して叶いました陸奥会、各コンテンツとムツの魅力を語り、より深く愛することのできた幸せな時間でした。ありがとう心！また集いましょう」と陸奥会を振り返ると「p.s.歌昇さんは最近まで"バーイベ"（バースデーイベント）を「バーベキューイベント」だと思っていたそうであります。」と歌昇さんのお茶目な一面を明かしました。









また、歌昇さんは自身のInstagramで「陸奥守吉行会！ついに全員集合。企画してくれてありがとう！」と報告。続けて、「全員私の先生で、憧れの人達前にして緊張しました。引き続き仲良くしてもらえると嬉しいなぁ。ありがとう！」とすっかり仲良くなった様子。ハッシュタグでも「#ずっと食べてずっとしゃべってた#師匠方#陸奥守ありがとう#最高のメンバー」と付けると、今回の「陸奥会」の開催で4人の絆が深まったようでした。



この投稿にファンからは「永久保存します。」「陸奥守吉行という御縁で結ばれた皆さんが仲良くしてるだけで、こちらも幸せです！」「むっちゃんとむっちゃんとむっちゃんとむっちゃんがいる！！！」「メディアミックスを越えての交流めちゃくちゃエモくて素敵すぎる感動で軽率に涙出ちゃう」とコメントが集まりました。



