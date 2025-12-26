アルマーニ プリヴェのドレスをまとって映画のプレミアに参加したマーゴット・ロビー＝2025年9月/Anthony Harvey/Shutterstock

（CNN）今年最大のトレンドは、ほとんど「そこにない」ものだった。それはビーズとラインストーンをあしらった細いひもでマーゴット・ロビーを飾り、ボッティチェリ風に黒褐色のウェーブヘアの毛束だけをジュリア・フォックスにまとわせ、ハイウエストの白いシアーレースを通してシエナ・ミラーの妊娠を世界に知らしめた。

これはもちろん、「ネイキッド（裸の）ドレス」の話だ。

2025年には数え切れないほどの俳優、ミュージシャン、インフルエンサーがネイキッドドレスでレッドカーペットに登場した。ネイキッドドレスとは、生地が極端に透けている、あるいは最小限で、着用者が何も着ていないかのように見えるドレス、もしくは「トロンプ・ルイユ（裸に見えるような錯覚）」を起こさせるドレスだ。

なぜ今年はこれほど多くのデザイナーがこうしたドレスを作り、セレブはそれを選び続けるのか。

デザイナーたちは、それらが自由の表現であり、私たちの裸との関係性の変化を示すものだと言う。批評家は、男性の視線への迎合だと批判する。ネイキッドドレスは、アンデルセンの「皇帝の新衣装（裸の王様）」を現実にした寓話（ぐうわ）なのか、それともボディー・ポジティブ（ありのままの自分の体を愛そうという考え方）の実現なのか。

自由、平等、裸？

「流行に入るスタイルは、精神分析用語を使えば、過剰規定されている。つまり、多くの要因によって引き起こされる」と、FIT美術館の館長兼チーフ・キュレーターのバレリー・スティール氏は指摘する。「世界中で広がる保守的な政治ムードや、性的解放の新しい形があり、単一の理由があるわけではない。大きな世界史的出来事が背景にあることもあれば、特定の俳優のような個人が影響していることもある。その中間にこそファッションの変化を生む触媒の大半があり、それが工芸やライフスタイルの世界だ」。

デザイナーたちは常にお互いを観察し合い、どの同業者やライバルの作品が話題を生むかを注視している。そしてこの1年はネイキッドドレスが確実なバイラル効果をもたらすことを意味していたとスティール氏は言う。

有数の人気を博したドレスの多くを手がけたデザイナーたちは、共通して一つの目的を掲げる。それは、ファスナーで閉じられた、あるいは薄く覆われたドレスの内側にある女性の力をたたえることだ。

「ネイキッドドレスが、私にとって露出のためのものだったことは一度もない。それは解放のためのものだ」と、ニューヨークのファッションデザイナー、ラカン・スミス氏はメールで述べた。スミス氏は今年のメットガラでいくつもの際立つネイキッドドレスを手がけた。「女性が、自分が望む通りの姿で現れ、その存在感を完全にコントロールすることを選ぶためのものだ。体を見せるドレスをデザインするときは、エネルギーとしての自信を念頭に置いている。一瞬の注目ではない」

19年にニューヨーク発のブランド「ミラーパレ」を立ち上げ、現代的なネイキッドドレスの形を生み出したと言われるマルセロ・ガイア氏は、こうしたドレスを女性性の賛美と捉える。同氏は裏地のない一枚仕立てのドレスを初期に試着したモデルたちの反応に後押しされたという。「女性の体は本当に美しい。最も完璧な創造物のようだ」と同氏は言う。「美しいものを作りたいなら、実はそれほど多くのことをする必要はない。そこにあるものを見せるだけでいい」

それでも、ネイキッドドレスのデザイナーたちは、挑発も重要な要素だと言う。デザイナーのエリアス・マツォ氏と協業したクリスチャン・コーワン氏のクリスタルTシャツドレスは、26年春夏コレクションのフィナーレで発表され、10月下旬にシドニー・スウィーニーが「バラエティ」のパーティーで着用したことで世間を驚かせた。SNSでは、ブラジャーを着けず豊かなバストを強調した姿を下品だと批判する声も上がった。「少し物議を醸して、会話を生んだのが気に入った」とコーワン氏は言う。「価値あるものは、一部のひとを動揺させるものだと思う」

デザイナーたちは、女性が一番気にするのはその服を着たときに他人がどう感じるかではなく、自分がどう感じるかだと認識している。「男性の視線とは何だろうと思う」とコーワン氏は言う。「大半の場合、女性は男性に見られるために服を着ているわけではないと思う」

作家で編集者のティッシュ・ワインストック氏は、ジョン・ガリアーノのシアーなビンテージドレスで結婚式を挙げたが、ネイキッドドレスを着ることが裸だと感じることはまずないと言う。「裸だとはまったく感じない。だって、文字通り服を着ているのだから。それもただの服ではなく、1930年代から時を経て風化していくこれらの美しい歴史的遺物や、90年代から続くガリアーノやドルチェの象徴的なドレスを着ているのだから」と語った。

つまりネイキッドドレスはデザイナーと着用者に、女性の見た目に関して人々が持つ前提に異を唱えることを可能にする。「なぜこれがタブーなのか、という問いが好きだ」とコーワン氏は言う。「女性の体の一部がタブーであるべきではない。それは完全に本人の決断であり、他人はそれをよしとすべきだ」

皇帝の新GLP-1

「同じスタイルでも、人によって真逆の意味を持ち得る。単一の解釈を当てはめることはできない」とスティール氏は言う。「意味はドレス自体に内在しているのではない。着用者、デザイナー、観る人みなが意味を探ろうとするたびに生み出され、再創造される」

スティール氏は、18世紀のネイキッドドレスに相当するシュミーズを流行させたマリー・アントワネットを示唆的な例として挙げる。流行は「旧体制の崩壊と革命が一因だった」ほか、米国の奴隷貿易の拡大によってコットンが入手しやすくなったことや、自由を中核的な社会的価値として推奨するギリシャ風ガウンへの関心の高まりもあったという。

それでも、ネイキッドドレスの台頭をGLP-1製剤（インスリンの分泌を促す薬）使用の急増と切り離して見ることはできない。たとえ、ガイア氏、スミス氏、コーワン氏らが、ボディー・ポジティブ運動の全盛期（たとえそれが3年前にすぎなくても）からこれらのドレスを作ってきていたとしても。体に沿う現代的なドレスは、1920年代から30年代にかけて登場した。マドレーヌ・ビオネやココ・シャネルのようなデザイナーが生み出したバイアスカットのドレスは体に密着し、短いすそが脚を露出させた。欧州全体でのファシズムの台頭や、自由主義的価値観の抑圧、スリムで無駄のない体つきへの注目が相互に作用していることが背景にあったようだ。

保守的な理想が再び力を持ち、セレブの体形が細身になっていくように見えるなかで、衣服のスタイルやシルエットではなく、体そのものがファッションのトレンドになりかねない。ネイキッドドレスデザイナーの多くはさまざまな体形の人々に服を着せている。実際ここで言及したデザイナーたちは、ランウェーのキャスティングにおいて今なお体形の多様性にコミットする少数派であるにもかかわらず、ネイキッドドレスを最も頻繁に着るのはやせ形の人たちだ。

ネイキッドドレスは定着するだろうか。その答えは、おそらく今年最もネイキッドだったドレスをどう解釈するかにかかっている。それは2月のグラミー賞でビアンカ・センソリが着用した、肌色のナイロンの切れ端のような一着だ。ドレスの輪郭を見るには目をこらす必要があり、ほぼすべてのメディアがセンソリの写真にぼかしを入れて掲載した。

「女性の相対的な裸は、解放的と受け取られたり、そう意図されたりすることもあれば、物質化と受け取られることもある」とスティール氏は言う。「有名人の彼女がセミヌードのようないでたちをして彼氏の隣でレッドカーペットに立つのを見ると、パートナーの性的対象として自分を提示しているのでは、と思う。そうかと思えば、自分がしていることを明確に掌握していると感じるケースもある」

センソリは、女性の裸を見たがりながら、それを非難する大衆向けの性的小道具にすぎなかったのか。それとも、しっかりと主導権を握っていたのか。裸の真実はその両方なのかもしれない。

◇

原文タイトル：2025: The year of the naked dress?（抄訳）