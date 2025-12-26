落語家の春風亭一蔵がパーソナリティを務めるラジオ番組『春風亭一蔵 ラジオマガジンフライデー！』（文化放送・金曜日午前8～11時30分） 12月26日の放送は、パートナーの水谷加奈アナウンサーとともに、気になるニュースについてトークを繰り広げた。

水谷「さあ、一蔵さんが気になるニュースは何でしょうか？」

一蔵「読売新聞の記事で『カキ足りない年末、大量死の影響でお歳暮や飲食店は提供見合わせも…広島では影響額300億円規模か』というニュースです。これは広島が大打撃。300億円ぐらいの損失をしているそうなんですけれども、宮城産とかは大丈夫なんですって。カキといえば、きのうね、何もなかったんで昼ちょっとね、「あぁ、今日は1人クリスマスやろう」なんてんで、北千住のマルイに入ってるお寿司屋さんに行って、「まあ、ビール、1杯だけいいか。あとは今日、桃鉄やるだけだし」とか思いながら」

水谷（笑）

一蔵「小ビールと、普段だと生ガキって、なにかあっちゃいけないし、大事な落語会とかあったら一応保険で食べないようにしてるんですけど、きのうは「あぁ、もういいか。クリスマスだし」とか言って生ガキを1ついただいて。美味しかったの！ ポン酢とレモンをちょこっと絞って。でもお値段ね、800円よ。1個よ！」

水谷「そうか、やっぱ高いな」

一蔵「一口で食べちゃうじゃん、カキって」

水谷「トゥルンってね」

一蔵「そう！ だから、今の喉越しで800円かって。いや、美味しいんだよ。クリーミーだし美味しい。めちゃめちゃ美味しい。だから満足してんのよ。僕は満足してんだけれども、なんか食べ終わった後、「800円…」っていう気分になる」

水谷「（笑）トゥル～ン」

一蔵「だから、養殖ものがちゃんと食べられるっていうのは感謝なのよ。価格が落ち着いているときは、当たり前に食べるんじゃなくて、改めて高くなったとき困るから大事に食べてかなきゃなと思いました」

――中略――

一蔵「最後は食品産業新聞社のニュース。ロッテリアでダブル絶品チーズ牛カルビバーガー！ ということで、カラーで出したこの写真見てください」

水谷「これ、実物大っぽいですね」

一蔵「大きいですよね。牛100％のパテ2枚にチーズがダブルで入っていて、その上にカルビなんです。牛カルビ！ そしてマヨネーズという。これで販売価格が890円。ちょっと高いなと思いましたけど、まあ、カキ1個800円だから」

水谷（笑）

一蔵「カキ1個800円ですし、このバーガー1個食べれば絶対お腹いっぱいになるサイズ感ですので、もしよろしければ試してみてもいいんじゃないでしょうか」