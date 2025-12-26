¸Î¡¦¶¶¹¬É×¤µ¤ó¤ÎºÊ¤¬¡ÖÆóÂåÌÜ¶¶¹¬É×£ù£È£²¡×¤Î¶µ°é·¸¤È¤·¤Æ¶ìÀïÃæ¡ÖÅÀ¿ô¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡Ç§ÃÎ¾É¤ò¸øÉ½¤·£´¤«·î¡£Âç¸æ½ê²Î¼ê¡¦¶¶¹¬É×¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£¸£²¡Ë¤¬º£Ç¯£¹·î¡¢Â¾³¦¤·¤¿¡£¤Ò¤È¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿£±£¸ºÐÇ¯²¼¤ÎºÊ¡¦¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¤Ï¡¢¶¶¤µ¤ó¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¡ÖÌ´¥°¥ë¡¼¥×¡×¤Î¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËÜ¿Í¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤¤½Ð¤·¡¢£±£±·î¤«¤éÆ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£Ì´¥°¥ë¡¼¥×ËÜ¼Ò¤ÈÆ±¤¸Ê¸µþ¶è¤Î¡¢¶¶¤µ¤ó¤¬Ì²¤ë»û±¡¶á¤¯¤ÎÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤é½Ð¶Ð¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ê´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¶ÈÌ³¤Ï¡¢¶¶¤µ¤ó¤ÎÌ¾¶Ê¤ò²Î¤¤·Ñ¤°£³¿ÍÁÈ¡ÖÆóÂåÌÜ¶¶¹¬É×£ù£È£²¡×¤Î¶µ°é·¸¡¢¤½¤·¤ÆÈà¤é¤òÇä¤ê¹þ¤à£Ð£ÒÃ´Åö¤ä¡¢¸½¾ì¤ò´ÆÆÄ¤¹¤ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼Åª¤ÊÌò³ä¡£
¡¡¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÌ³·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤â¤È¤â¤È²ð¸î¤Î»Å»ö¤Î¼ÒÄ¹¡££³£°Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë¤ªÊì¤µ¤ó¤Î²ð¸î¤òÌó£µÇ¯Â³¤±¤¿¶¶¤µ¤ó¤ò¡¢¹Ö±é¤Ç¸Æ¤ó¤À¤Î¤¬¡¢£²¿Í¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¥¥Ã¥«¥±¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È´Ø·¸¼Ô¡£
¡¡£ù£È£²¤Î£³¿Í¤â¼Ò°÷¤Ç¡¢Ì´¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬¤Ê¤¤Æü¤ÏÄ«£¹»þ¤Ë½Ð¼Ò¤·Æâ¶Ð¡£Í¼Êý¤«¤é¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¤Î»ØÆ³¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Þ¤ºÏÃ¤·Êý¤ÎÎý½¬¤Ç¤¹¡£°§»¢¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¼«¸Ê£Ð£Ò¤ò£µÊ¬¤È¤«£±£°Ê¬¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Í¡£¸ÄÊÌ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°Æ±¡Ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡Ä¡£
¡¡ÆÃ·±¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ£±¤«·îÍ¾¤ê¤À¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸ú²Ì¤¬¸½¤ì¤º¡¢¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¤Ï¼ê¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤½¤¦¡££ù£È£²¤Î£³¿Í¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¶¶¤µ¤ó¤Ë¤º¤Ã¤ÈÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¤È¤â¤¤¤Ä¤â°ì½ï¤Ç¡¢µ¤¿´¤Î¤·¤ì¤¿´Ø·¸¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¤Ï¿´ÇÛ¤Ç¿´ÇÛ¤Ç¡¢¡Ö²¿¤Ç¤³¤Î£³¿Í¤Ï¥À¥á¤Ê¤Î¡©¡×¡ÖËþÅÀ¤ò£±£°£°¤È¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤â¤¦¤Í¡¢ÅÀ¿ô¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÀÐÅÄ¼ÒÄ¹¤Ëµã¤¤Ä¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ÎÀÐÅÄ¼ÒÄ¹¤Ë¤âÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¤Ï£³¿Í¤ò²¿¤Ç¤â¶¶¤µ¤ó¤ÈÈæ¤Ù¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¶¶¤µ¤ó¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤«¤é¤¹¤´¤¤¥¹¥¿¡¼À¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿Í¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡ØÈà¤é¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡Ù¤È¤¤¤Ä¤âËÍ¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£¡Ø¤â¤Ã¤Æ¤ë¥â¥Î¤¬°ã¤¦¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¤è¡¢½é¤á¤Ï¡Ù¤È¡£¡Ø¤À¤«¤é¶µ°é¤¹¤ë¤ó¤À¤è¡Ù¤È¡Ä¡×
¡¡»ØÆ³¤ÎËµ¤é¡¢¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¤Ï£ù£È£²¤òÇä¤ê¹þ¤à¤Ù¤¯¡¢Ì¾»ÉÊÒ¼ê¤Ë³°²ó¤ê¤â»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡££ù£È£²¤Ë¤È¤Ã¤Æ£²£°£²£¶Ç¯¤ÏÀµÇ°¾ì¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÇ¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢Ì´¥°¥ë¡¼¥×¤ÎºÅ»ö¤ò¼êÅÁ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¹ç´Ö¤Ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡£½Õ¤«¤é¤Ï¡¢Ì´¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤ÏÅöÌÌ¸ò¤¶¤é¤Ê¤¤¤Î¡£Ã±ÆÈ¤Ç¥â¡¼¥ë¤ä·ò¹¯¥é¥ó¥É¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¡¢´èÄ¥¤é¤»¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡×¤ÈÀÐÅÄ¼ÒÄ¹¡£
¡¡¤½¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌò¤¬¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£¤â¤È¤â¤È²ÉÌÛ¤ÇÂ¿¤¯¤ò¸ì¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¶¶¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¤Ï¥Ï¥¥Ï¥¤·¤¿À³Ê¤é¤·¤¯¡¢£ù£È£²¤Î£³¿Í¤Ïº£¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ó¥Ó¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¿©¤é¤¤¤Ä¤¡¢»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£