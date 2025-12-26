【マインクラフト2026年福袋】 12月25日 発売 お届け予定日：2026年1月5日より順次発送 価格：5,500円～

インフォレンズは、オンラインストア「マイクラファン・ショップ」にて「マインクラフト2026年福袋」を12月25日12時より販売を開始した。2026年1月5日より順次発送を予定し、価格は5,500円～22,000円の5商品。また、池袋パルコ店は1月2日10時から販売予定している。

「マインクラフト2026年福袋」には2025年に発売されたばかりの最新アイテムを含むセットや、超豪華な「2セット限定」の特別バージョンなどがラインナップ。

22,000円の特別バージョンには、ファンから絶大な人気を誇る大人気の目覚まし時計ライトが必ず封入。今年登場したばかりの新商品が入った福袋も登場する（※一部対象外あり）。

5セット限定！マイクラ福袋【特別ver.】（2025年新商品入り！）

価格：22,000円

目玉のクリーパー目覚まし時計ライトが必ず入った超豪華版。他にも2025年発売の新商品が封入され、約34,000円相当の商品が入っている。※池袋パルコ店と内容が異なる場合がございます。

数量限定！マイクラ福袋

価格：11,000円

2025年の新商品が含まれていて約18,000円相当の商品が入っている。※池袋パルコ店と内容が異なる場合がございます。

数量限定！マイクラ福袋

価格：7,700円

2025年の新商品が含まれていて約15,000円相当の商品が入っています。※池袋パルコ店と内容が異なる場合がございます。

4セット限定！マイクラ福袋（人気クッション入り！）

価格：5,500円

マイクラファンなら誰もが喜ぶ人気のクッションを必ず封入。4セット限定で約10,000円相当の商品が入っている。※池袋パルコ店と内容が異なる場合がございます。

数量限定！マイクラ福袋

価格：5,500円

デスク周りやインテリアにぴったりの実用アイテムを厳選。約9,000円相当の外れなしの安心セット。※池袋パルコ店と内容が異なる場合がございます。

(C) 2025 Mojang AB. All Rights Reserved. Minecraft, the Minecraft logo, the Mojang Studios logo and the Creeper logo are trademarks of the Microsoft group of companies.