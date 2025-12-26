SEVENTEENホシ、大物アーティストとの密着ショット公開 ウォヌ・ミンギュ ・ジョシュアと休暇を満喫する姿も
【モデルプレス＝2025/12/26】13人組グループ・SEVENTEEN（セブンティーン）のHOSHI（ホシ）が12月25日、自身のInstagramを更新。BIGBANG（ビッグバン）のG-DRAGON（ジードラゴン／本名：クォン・ジヨン）のライブに行ったことを明かした。
【写真】セブチメンバー、大物と2ショット
12月12日・13日・14日に韓国・高尺スカイドームにてソロワールドツアーのアンコール公演『G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN SEOUL : ENCORE』を開催したG-DRAGON。現在兵役履行中のHOSHIは、以前からG-DRAGONのファンを公言しており、休暇中に同公演を訪問。G-DRAGONとの密着ショットを公開した。
他にもMINGYU（ミンギュ）、JOSHUA（ジョシュア）、自身と同じく兵役履行中のWONWOO（ウォヌ）とのオフショットも披露している。
この投稿には「休暇中の様子見せてくれてありがとう」「成功したファン」「ホシくんがオタクの顔になってて可愛い」「最高のクリスマスプレゼント」「メンバーと仲良しでほっこり」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
