カンナギマロ、初の冠ラジオ番組決定「心が軽くなるようなラジオにしていけたら」【カンナギマロの人生に無駄はないっ！】
【モデルプレス＝2025/12/26】カンナギマロがパーソナリティを務める自身初の冠ラジオ番組『カンナギマロの人生に無駄はないっ！』が、 LOVE FMにて2026年1月7日19時より放送されることが決定した。
【写真】初の冠ラジオを持つ美人モデル、アイドルグループ・ZOC加入時のミニスカ姿
本番組は、リスナーからの便りを通して、カンナギがこれまで歩んできた芸能人生を背景に、今だからこそ語れる想いやエピソードを届けるトーク番組。スマイレージ（※現アンジュルム）での活動を経て、ZOC時代の巫まろとしての経験、そして現在はアーティスト、モデル、作詞家としてフリーで活躍するなど、芸能生活21年目を迎えたカンナギ。現在の活動を通して感じていることや、その時々で抱いてきた想い、日常の中でふと生まれる気づきまで、「人生に無駄はない」という自身の座右の銘のもと、等身大の言葉で語っていく。
また、カンナギへの質問やメッセージもリスナーから募集。LOVE FM公式サイトから送ることができる。初となる冠番組で、どんな言葉や想いが語られるのか。
初の冠ラジオ番組決定について、カンナギは「芸能生活21年目になりますがまだまだ初めてのことがたくさんあるんだなと気付かされるきっかけになりました」とコメント。「タイトルにつけた『人生に無駄はない！』は、私の人生の座右の銘です。聞いてくださっている方々にも今目の前で起きている全ての出来事が何一つ無駄ではなくてきっと明るい未来に繋がっているんだと思えるような毎日を過ごす手助けになるような、心が軽くなるようなラジオにしていけたら最高だなと思っています！」と伝えた。 （modelpress編集部）
カンナギマロです。この度LOVE FMさんでラジオを始めさせていただくことになりました！1人でラジオをやるのは実は初めてです。芸能生活21年目になりますがまだまだ初めてのことがたくさんあるんだなと気付かされるきっかけになりました。タイトルにつけた「人生に無駄はない！」は、私の人生の座右の銘です。聞いてくださっている方々にも今目の前で起きている全ての出来事が何一つ無駄ではなくてきっと明るい未来に繋がっているんだと思えるような毎日を過ごす手助けになるような、心が軽くなるようなラジオにしていけたら最高だなと思っています！ ぜひお便りやお悩み相談をたくさん送っていただけるようなリスナーの皆様と対話しながらの番組を作っていけたらなと思っております。よろしくお願いします！
スマイレージ ※現アンジュルム（福田花音）→ZOC（巫まろ）→カンナギマロとして活動。アーティストやモデル、作詞家にも挑戦し、現在はフリーで活躍中。
・タイトル： 『カンナギマロの人生に無駄はないっ！』
・放送日： 毎月の奇数週、1・3・5週の水曜日
・放送時間： 放送時間：19：00〜19：30※30分間
・放送局： LOVE FM
・パーソナリティ： カンナギマロ
【Not Sponsored 記事】
