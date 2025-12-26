ºä½Ð»Ô¤Î±¿Á÷¶È¼Ô¤¬¡ÖÌ¾µÁÂß¤·¡×¡¡37Æü´Ö¤Î»ö¶ÈÄä»ß½èÊ¬¤Ê¤É¡¡¹áÀî
¡¡»Í¹ñ±¿Í¢¶É¤Ï26Æü¡¢ºä½Ð»ÔÎÓÅÄÄ®¤Î±¿Á÷¶È¡Ö¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¡×¤ËÂÐ¤·¡¢2026Ç¯£±·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î37Æü´Ö¤Î»ö¶ÈÄä»ß½èÊ¬¤Ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÜ¼Ò±Ä¶È½ê¤Î»ö¶ÈÍÑ¼«Æ°¼Ö£µÂæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ2026Ç¯2·î2Æü¤«¤é£´·î6Æü¤Þ¤Ç¤Î64Æü´Ö»ÈÍÑÄä»ß½èÊ¬¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»Í¹ñ±¿Í¢¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤Ï²ßÊª¼«Æ°¼Ö±¿Á÷»ö¶ÈË¡¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÈÌ²ßÊª¼«Æ°¼Ö±¿Á÷»ö¶È¼Ô¤ÎÌ¾µÁ¤òÌµµö²Ä±¿Á÷»ö¶È¼Ô¤ËÍøÍÑ¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¤Î¹Ô°Ù¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÌ¾µÁÂß¤·¡×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¾èÌ³°÷¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤ÎÇÄ°®¤ò¤¤Á¤ó¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢À°È÷´ÉÍý¼Ô¤ËË¡Îá¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿¸¦½¤¤ò¼õ¹Ö¤µ¤»¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ16¤Î°ãÈ¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯£³·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿´Æºº¤ÇÌ¾µÁÂß¤·¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î°ãÈ¿¤Ë¤è¤ê¡¢¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤Ë¤Ï69ÅÀ¤Î°ãÈ¿ÅÀ¿ô¤¬ÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²ßÊª¼«Æ°¼Ö±¿Á÷»ö¶ÈË¡¤Ç¤ÏÎßÀÑÅÀ¿ô¤¬81ÅÀ°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢»ö¶Èµö²Ä¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£