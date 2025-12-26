(C)AbemaTV,Inc.

LGエレクトロニクス・ジャパンのテレビとスマートモニターが、動画配信「ABEMA」に対応した。対象製品のホーム画面から「LG Content Store」または「Apps」にアクセスして、ABEMAアプリをダウンロードすることで視聴できるようになる。

対象モデルは、2023年以降に日本国内で発売された、LGの有機ELテレビおよび液晶テレビと一部スマートモニターで順次適用される。

テレビ、スマートモニターが当たるキャンペーンも

ABEMA対応を記念し、2026年1月1日から1月4日までの間、抽選でLGの48型有機ELテレビ「OLED48C5PJA」、または移動式4Kスマートモニター「LG Smart Monitor Swing」が当たるXプレゼントキャンペーンを実施する。

応募条件は以下の通り。

応募条件

1．ABEMA_K-POP・韓国ドラマ公式X（@abema_kpopdrama）とLGエレクトロニクス・ジャパン公式X（@lg_jpn）をフォロー

2．ABEMA_K-POP・韓国ドラマ公式Xより、2026年1月1日（木・祝）に投稿される本キャンペーン投稿に記載の応募フォームから、クイズに回答